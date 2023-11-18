Путин заявил, что «в российской экономике хорошая погода»

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В российской экономике «хорошая погода, в отличие от европейской», и по итогам 2023 года её рост может превысить 3% от ВВП страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
«Вот вчера только с гордостью председатель правительства Мишустин доложил, у нас за последний месяц рост экономики – 5,5% от ВВП, по году будет свыше 3%», – отметил глава российского государства (цитата по РИА Новости).Президент подчеркнул, что эта оценка — твёрдая и уверенная, в то время как раньше подобные цифры назывались осторожно — 2,7%, 2,5%, 2,8% от ВВП.
15 ноября президент России Владимир Путин провёл встречу с представителями крупного бизнеса, которые обсудили с Владимиром Путиным создание конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода компаний в Россию, а также совершенствование инвестиционной привлекательности российской экономики.
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