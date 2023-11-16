Песков раскрыл детали встречи Путина с «большим бизнесом»

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Президент России Владимир Путин провёл встречу с представителями крупного бизнеса, в ходе которой обсуждалось совершенствование инвестиционной привлекательности экономики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Также Песков подчеркнул, что многие компании российских предпринимателей сталкивались с незаконным отношением к себе в других странах. В настоящее время идёт процесс перевода этих организаций в российскую юрисдикцию. Это позволит компаниям избежать проблем в будущем, открывать новые рабочие пространства на территории РФ, сохранять заработанные капиталы в российских банках и многое другое.
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Анастасия Чинкова