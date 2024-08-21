РБК: Sminex договорился о покупке компании «Инград» у концерна «Россиум»

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Концерн «Россиум» нашел покупателя на девелоперскую компанию «Инград». Её новым владельцем станет Sminex, который пару лет назад приобрёл и команию-застройщика «Интеко».
Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров по сделке. По словам одного из них, между сторонами достигнута принципиальная договорённость, хотя документы ещё не подписаны. Стоимость сделки оценивается в 40 миллиардов рублей. Кредитную линию для оформления покупки предоставляет Сбербанк.
По словам другого источника, топ-менеджеры Sminex по факту уже контролируют деятельность «Инграда». Предполагается, что часть проектов девелоперская компания будет реализовывать сама. Другие, главным образом в Новой Москве и Подмосковье, выставит на продажу и переуступит сторонним игрокам.
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Александр Бойцов