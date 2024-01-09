Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» купили банк на Филиппинах

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Сооснователь Salmon, бывший соруководитель «Тинькофф» Павел Федоров рассказал в беседе с РБК, что основанный бывшими топ-менеджерами «Тинькофф» финтех-стартап Salmon купил филиппинский банк Bank St Rosa.
Отмечается, что стоимость сделки не называется, однако она будет закрыта в ближайшие недели. При этом стартап Salmon получит 59,7% банка.
По информации источника, покупка лицензированного банка позволит Salmon увеличить перечень предоставляемых услуг. Федоров подчеркнул, что благодаря данной сделке Salmon сможет «привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, можем финансировать средний и малый бизнес».
Сообщается, что данные о приобретенном банке ограничены. Известно, что он ведет свою работу с 1963 года.
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По информации источника, покупка лицензированного банка позволит Salmon увеличить перечень предоставляемых услуг. Федоров подчеркнул, что благодаря данной сделке Salmon сможет «привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, можем финансировать средний и малый бизнес».
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Екатерина Коршунова