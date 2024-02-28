«Роскосмос» планирует выставить на продажу более 150 объектов недвижимости

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«Роскосмос» продаст непрофильные активы на общую сумму 11,4 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на информацию от работника госкомпании.
По словам источника, в 2024 году «Роскосмос» планирует продать более 150 объектов недвижимости «в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области» и других регионах России. Среди них – земельные участки, базы отдыха и рекреационные центры.
В частности, госкорпорация планирует реализовать комплекс из 16 зданий, расположенных на Бауманской улице в Басманном районе Москвы, отмечают журналисты. Также покупателю будут предложены несколько зданий на Ленинградской улице в подмосковных Химках. Роскосмос планирует продать пансионат «Восход» и санаторный комплекс «Чайка» в Московской области, а также 75,66% акций сочинского «Курорта Макопсе».
По словам представителей государственной корпорации, средства, вырученные от продажи, будут направлены на «улучшение финансово-экономического положения» предприятия.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» прогнозирует запуск трех экспериментальных спутников разведки.
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В частности, госкорпорация планирует реализовать комплекс из 16 зданий, расположенных на Бауманской улице в Басманном районе Москвы, отмечают журналисты. Также покупателю будут предложены несколько зданий на Ленинградской улице в подмосковных Химках. Роскосмос планирует продать пансионат «Восход» и санаторный комплекс «Чайка» в Московской области, а также 75,66% акций сочинского «Курорта Макопсе».
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» прогнозирует запуск трех экспериментальных спутников разведки.
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Александр Климов