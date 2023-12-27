Борисов: «Роскосмос» запустит три экспериментальных спутника разведки

Фото: iStock/tifonimages
Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация в 2025-2026 годах запустит три экспериментальных разведывательных спутника.
«Активно ведем работу над созданием трех экспериментальных аппаратов высокодетальной разведки: в оптическом диапазоне — двух, и одного — в локационном. Надеемся запустить их в 2025-2026 году, они также станут основой многоспутниковой группировки дистанционного зондирования Земли», — рассказал Борисов в беседе с «Россией 24».
Ранее с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутников Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что пуск, произведённый 21 декабря, осуществили боевые расчёты космических войск ВКС РФ.
Читайте также:
В РКК «Энергия» назвали сроки покорения Луны российскими космонавтами
Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2 успешно вывели на орбиту
СК: Замгендиректора «Роскосмоса» Фролов задержан по делу о мошенничестве
Диана Аванесян