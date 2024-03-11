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Российский экспортный центр запустил официальный Telegram-канал

11 марта 2024, 10:44
Фото: пресс-служба Российского экспортного центра

Фото: пресс-служба Российского экспортного центра

Официальный Telegram-канал Российского экспортного центра стал главным источником информации для российского бизнеса на международных рынках. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» АО «Российский экспортный центр» активно поддерживает отечественные компании в их стремлении выйти на международные рынки. Для обеспечения оперативного информирования о государственной поддержке, новых услугах и сервисах, финансовой помощи, а также о предстоящих зарубежных выставках, компания запустила официальный Telegram-канал под названием «Новости российского экспорта».

«Официальный Telegram-канал Российского экспортного центра стал незаменимым инструментом для российских компаний, стремящихся к успешному экспорту», — сообщили в пресс-службе центра.

Официальный Telegram-канал Российского экспортного центра является главным источником актуальных новостей. В этом канале регулярно публикуются информация о государственной поддержке для экспортёров, полезные бизнес-советы, которые помогут быстрее найти покупателя за рубежом, а также события внешней торговли и логистики.

Один из основных элементов канала — анонсы выставок и бизнес-миссий за рубежом. Это позволяет предпринимателям быть в курсе предстоящих событий и планировать своё участие, что может существенно повлиять на успешность их экспортных операций. Кроме того, в официальном Telegram-канале предоставляется аналитика и консультации с экспертами, что помогает российским компаниям более глубоко понять международные тренды и принять обоснованные решения.

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Компания «Мангазея» полностью выкупила российские активы золотодобытчика Polymetal
Polymetal International продал российские активы «Мангазее Плюс»
11 марта 2024, 09:53

Фото: iStock/Rost-9D

Компания Polymetal International завершила продажу своих российских активов фирме «Мангазея Плюс». Об этом сообщает «Полиметалл».
Отмечается, что фирма-покупатель стала собственником 100% акций британского золотодобытчика. Сделка была одобрена собранием акционеров и закрыта 7 марта.

Генеральный директор АО «Полиметалл» Сергей Черкашин добавил, что состав активов, принципы управления и стратегия компании останутся неизменными.

Также он с уверенностью заявил, что продажа активов позволит компании «Полиметалл» нарастить объёмы производства и запасов, а также укрепить отраслевое технологическое лидерство фирмы.

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#россия
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В ГД предложили ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов
11 марта 2024, 08:23

Фото: iStock/ArLawKa AungTun

В России необходимо ограничить страхования банковских вкладов для лиц, признанных иностранными агентами, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Копия его письма к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной попала в распоряжение RT.
В своём обращении Фёдоров отметил, что мера, благодаря которой страхование средств для лиц, признанных иностранными агентами, запрещено в России, была введена ещё в декабре 2022 года.

Однако, отметил парламентарий, с тех пор число лиц, выполняющих функцию иноагента, увеличилось вдвое. При этом, российское государство всё ещё обязуется компенсировать этим гражданам средства при наступлении страхового случая.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части исключения денежных средств физических лиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов», — цитирует RT текст письма Фёдорова.

Напомним, ранее в Совфеде РФ одобрили законопроект, запрещающий размещение рекламы на платформах лиц, признанных иноагентами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#иностранный агент
#госдума
#центробанк
#страхование
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Россия заработала 56 миллиардов долларов, перенацелив поставки углеводородов
11 марта 2024, 08:06

Фото: iStock/insagostudio

В 2023 году Россия продолжила успешное экспортирование нефти, газа и угля, заработав около 187 миллиардов долларов. Этот показатель превышает средние доходы от поставок углеводородов в Европу до введения санкций против России на 56 миллиардов долларов.
Согласно информации, предоставленной РИА Новости, до введения санкций 27 стран Евросоюза закупали углеводороды у России на сумму около 102,5 миллиарда долларов в год. Однако, после введения санкций, объёмы сделок в прошлом году сократились до 31,6 миллиарда долларов, что привело к снижению доходов России от поставок в Европу до 70,9 миллиарда долларов.

Однако, несмотря на сокращение экспорта в Европу, Россия сумела значительно увеличить свои доходы от экспорта углеводородов в другие страны. В дружественные страны, такие как Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и Малайзия, объёмы закупок увеличились с 59,9 миллиарда долларов в период с 2019 по 2021 годы до 186,7 миллиарда долларов в 2023 году. Это означает, что Россия получила дополнительные 126,8 миллиарда долларов дохода от экспорта в эти страны, что на 56 миллиардов долларов больше, чем выпавшие доходы от поставок в Евросоюз.

Введение санкций со стороны Евросоюза привело к негативным последствиям для его экономики. Уже в 2022 году цены на газ в Европе начали расти рекордными темпами, и с тех пор европейские потребители вынуждены покупать газ по более высоким ценам, чем в России. Таким образом, Россия продолжает укреплять свою позицию на мировом рынке углеводородов, увеличивая экспорт в другие страны и компенсируя потери от сокращения поставок в Европу.

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#нефть
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Армия США получила в распоряжение «революционный» миномет NEMO
Армия США получила доступ к прототипу самоходного миномета AMPV NEMO
11 марта 2024, 05:09

Фото: iStock/Serhej Calka

Компания BAE Systems поставила армии США первый прототип самоходного миномета NEMO, установленного на шасси бронированной многоцелевой машины (AMPV). «Прорывная» машина получила автоматический модуль с минометом, сообщает журнал Army Recognition.
Базовое шасси гусеничной AMPV было дополнено комплектом External Mission Equipment Package, на который можно быстро устанавливать различные боевые модули. Самоходная установка оснащена дистанционно управляемым минометным комплексом Patria NEMO.

«Эта поставка знаменует собой дебют первой в мире полностью автоматизированной минометной системы, установленной на гусеничном бронетранспортере», – сообщается в материале.

В ближайшие месяцы будут проведены полевые испытания AMPV NEMO, чтобы определить его пригодность.

Отмечается, что миномет калибра 120 миллиметров может работать в режиме одновременной огневой атаки, при котором пять мин, выпущенных за четыре секунды, одновременно достигают цели; максимальная скорострельность NEMO составляет 10 выстрелов в минуту, а дальность полета обычного снаряда – 10 км.

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#машины
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Россия перестала быть одним из двух крупнейших экспортёров вооружений в мире
SIPRI: РФ опустилась на третье место в мире по объёму экспорта вооружений
11 марта 2024, 04:03

Фото: iStock/Phantom1311

США продолжают наращивать свою долю на мировом рынке экспорта вооружений, в то время как цифры России падают. К такому выводу пришли эксперты из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Эксперты института ставят Москву на третье место среди крупнейших экспортеров оружия в мире, после США и Франции,
США сохраняют лидирующую позицию, их экспорт вооружений вырос на 17% за последние пять лет, благодаря тому, что Вашингтон поставлял основные типы вооружения в 107 государств по всему миру. Второе место Франции в рейтинге обеспечили поставки боевых самолетов в Египет, Индию и Катар.

Россия, по данным SIPRI, сократила экспорт вооружений на 53% за период 2019-2023 годов, доля Москвы в глобальных поставках при этом уменьшилась на 10%. Однако власти РФ настаивают, что спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается.

Крупнейшим европейским импортером оружия стала за эти годы Украина. А в 2023 году Киев, по версии SIRPI, смог стать также и третьим по величине импортером в мире – поставки вооружений украинской стороне, благодаря военному конфликуту, обеспечили как минимум 30 стран.

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#россия
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#рейтинг
#сша
#франция
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FT: Украина начала переговоры о получении денег с Японией и Канадой
11 марта 2024, 01:03

Фото: iStock/Viacheslav_Chernobrovin

Украина, которой пока не удалось получить финансовую помощь из США, начала вести переговоры о получении денежной поддержки с Японией и Канадой. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на главу бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолану Пидласу.
«Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой», — сообщила она.

Чиновница добавила, что Украина также намерена сократить невоенные расходы и повысить налоги.

По данным FT, внутренние доходы страны составляют всего $46 млрд, при этом Киев выделил почти половину своего годового бюджета в $87 млрд на расходы по обороне. Также прогнозируется, что дефицит будет увеличиваться из-за ожидаемой новой волны мобилизации — людям придется выплачивать зарплату, также деньги пойдут на обучение и экипировку призывников.

С начала 2024 года Япония стала самым крупным поставщиком финансовой помощи Украине, об этом сообщил ранее министр финансов киевского режима Игорь Уманский. При этом, в конце января 2024 года депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Япония стала единственной страной, выделившей помощь Киеву с начала года. По его словам, весь январь Киев не получал ни копейки помощи ни от одного из союзников в Соединённых Штатах и Европе, однако, 31 января поступило 390 миллионов долларов от Японии. Тогда Железняк также отметил, что 89,8 миллионов от этой суммы — грантовая часть, остальные же деньги Япония передала Украине в качестве займа.

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#япония
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#канада
#помощь
#финансирование
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Российские компании начнут массовые поставки свинины в Индию
10 марта 2024, 04:03

Фото: iStock/ istetiana

Российские производители агропромышленной продукции готовятся к массовым поставкам свинины в Индию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления экспортных продаж российского агропромышленного холдинга АГРОЭКО Павла Юдина.
По его словам, в ближайшее время планируется начать поставлять в Индию по меньшей мере 300 тонн в месяц. Основные позиции — это грудинка на кости, ребра и карбонад.

Юдин Также рассказал, что представители АГРОЭКО достигли договоренности о сотрудничестве с четырьмя ключевыми импортерами свинины. Ее будут поставлять в Индию с учетом потребительских предпочтений и требований импортного законодательства этой страны.

По итогам прошедшего года АГРОЭКО поставил на экспорт более 15 тыс. тонн продукции. В 2023 году холдинг начал поставки в Белоруссию и пробные поставки в Грузию, в этом году планируется добавить такие страны как Вьетнам, Грузия и Гонконг. Теперь к этому списку добавляется еще и Индия.

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#мясо
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«Известия»: Срок кредитов на технику и мебель в России увеличился почти вдвое
10 марта 2024, 02:59

Фото: iStock/ FabrikaCr

В России за последние полгода срок возврата кредитов на технику и мебель увеличился почти вдвое. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.
Там сообщили, что в январе POS-кредиты, которые выдаются без посещения в магазине или на сайте продавца, в среднем стали оформлять на 21 месяц. Год назад этот показатель равнялся одному году. Средняя сумма кредита на товары и услуги в январе достигла 72 тыс. руб. против 55 тыс. руб. год назад.

Одну из основных причин увеличения среднего срока POS-кредита эксперты видят в росте цен на товары и услуги. Также на ситуацию повлияли подъем ставок и политика Центробанка по снижению долговой нагрузки населения. Это вынудило банки принимать меры к тому, чтобы избежать рост ежемесячного платежа. Поэтому финансовые организации увеличили срок предоставляемых займов.

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Bild am Sonntag: Писториус заявил о нехватке €6 млрд в военном бюджете Германии
10 марта 2024, 01:37

Фото: iStock/pashamba

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о нехватке в бюджете бундесвера приблизительно шести миллиардов евро, написала в субботу 9 марта немецкая газета Bild am Sonntag.
По данным издания, Минфин ФРГ на 2025 год предусмотрел только €52 млрд военных расходов. Между тем, эксперты бундесвера пришли к выводу, что для достижения необходимого для стран НАТО показателя оборонного бюджета в 2% от национального ВВП, Германии в следующем году необходимо будет увеличить военные расходы на сумму от 4,5 до 6 млрд евро.

Ранее сообщалось о том, что дефицит военного бюджета Великобритании достиг 17 миллиардов фунтов стерлингов (21,8 миллиарда долларов), став самым крупным за последние 12 лет. Такие данные следуют из отчёта парламентского комитета по контролю расходов бюджетных средств Британии.

Всего 11 из 31 стран-членов НАТО в 2023 году достигли цели по расходу 2% ВВП на оборону: США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три страны Балтии. При этом расходы Североатлантического альянса заметно выросли после начала конфликта на Украине.

НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед альянсом , в частности, пообещала Германия. Сейчас доля военных расходов стран «старой Европы» является сравнительно невысокой: Франции — 1,9% ВВП, Германии — 1,6 %, а Испании — 1,3%. При этом та же Польша, согласно данным Financial Times, тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты — хотя в количественном отношении расходы Вашингтона на военные цели в двадцать пять раз превышают аналогичные траты Варшавы.

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