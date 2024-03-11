Российский экспортный центр запустил официальный Telegram-канал

Фото: пресс-служба Российского экспортного центра
Официальный Telegram-канал Российского экспортного центра стал главным источником информации для российского бизнеса на международных рынках. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» АО «Российский экспортный центр» активно поддерживает отечественные компании в их стремлении выйти на международные рынки. Для обеспечения оперативного информирования о государственной поддержке, новых услугах и сервисах, финансовой помощи, а также о предстоящих зарубежных выставках, компания запустила официальный Telegram-канал под названием «Новости российского экспорта».
Официальный Telegram-канал Российского экспортного центра является главным источником актуальных новостей. В этом канале регулярно публикуются информация о государственной поддержке для экспортёров, полезные бизнес-советы, которые помогут быстрее найти покупателя за рубежом, а также события внешней торговли и логистики.
Один из основных элементов канала — анонсы выставок и бизнес-миссий за рубежом. Это позволяет предпринимателям быть в курсе предстоящих событий и планировать своё участие, что может существенно повлиять на успешность их экспортных операций. Кроме того, в официальном Telegram-канале предоставляется аналитика и консультации с экспертами, что помогает российским компаниям более глубоко понять международные тренды и принять обоснованные решения.
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«Официальный Telegram-канал Российского экспортного центра стал незаменимым инструментом для российских компаний, стремящихся к успешному экспорту», — сообщили в пресс-службе центра.
Один из основных элементов канала — анонсы выставок и бизнес-миссий за рубежом. Это позволяет предпринимателям быть в курсе предстоящих событий и планировать своё участие, что может существенно повлиять на успешность их экспортных операций. Кроме того, в официальном Telegram-канале предоставляется аналитика и консультации с экспертами, что помогает российским компаниям более глубоко понять международные тренды и принять обоснованные решения.
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Сергей Калугин