Россия ввела временный запрет на экспорт бензина

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В России на полгода введён временный запрет на экспорт бензина. Об этом правительство РФ сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что правительством были приняты соответствующие меры для того чтобы сохранить стабильную ситуацию на рынке топлива в период наиболее повышенного спроса. Он наблюдается во время весенних полевых работ, сезона отпусков и планового ремонта нефтеперерабатывающих заводов.
Временный запрет на экспорт будет действовать с 1 марта по 31 августа.
Уточним, что запрет на экспорт не касается того топлива, которое поставляется в другие страны для оказания гумпомощи и личных целей. Также действие данной меры не распространяется на поставки в рамках международных правовых соглашений, в том числе и со странами ЕАЭС.
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Временный запрет на экспорт будет действовать с 1 марта по 31 августа.
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Анастасия Чинкова