Россия и США увеличили товарооборот в 1,5 раза

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Товарооборот между РФ и США в марте этого года вырос в полтора раза и достиг отметки 471 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно информации источника, торговля между государствами выросла из-за импорта российского урана в Вашингтон. Однако ранее американский лидер Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Запрет будет действовать до 2040 года, при этом до 2028 года покупка разрешается в особых случаях при наличии разрешения от минэнерго США.
В феврале текущего года Штаты прекращали закупки российского урана, но в марте они вновь возобновились. Отмечается, что было ввезено 54,5 тонны на 127 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Венгрия настороженно относится к предложению Евросоюза ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В феврале текущего года Штаты прекращали закупки российского урана, но в марте они вновь возобновились. Отмечается, что было ввезено 54,5 тонны на 127 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Венгрия настороженно относится к предложению Евросоюза ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова