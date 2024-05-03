Импорт российской нефти в Индию достиг максимума за девять месяцев

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В прошлом месяце объем импорта российской нефти в Индию достиг максимума за последние 9 месяцев и составил 1,96 миллиона барр. в сутки. Об этом информирует The Indian Express со ссылкой на агентство Kpler.
Отмечается, что данный показатель по сравнению с мартом текущего года увеличился на 19%. Степень доли российского сырья в общем индийском импорте нефти по результатам месяца составила 40,3 процентного пункта.
По информации источника, резкий рост импорта нефти РФ в Индию произошел по причине американских санкций против этого сектора и установленного странами G7 потолка цен. Уточняется, что эти ограничения кратковременно и незначительно повлияли на импорт российского сырья в Индию.
Ранее сообщалось, что парламент Казахстана принял закон о продлении до 1 января 2034 года срока действия соглашения о сотрудничестве с РФ в области транспортировки российской нефти через территорию страны в Китай.
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По информации источника, резкий рост импорта нефти РФ в Индию произошел по причине американских санкций против этого сектора и установленного странами G7 потолка цен. Уточняется, что эти ограничения кратковременно и незначительно повлияли на импорт российского сырья в Индию.
Ранее сообщалось, что парламент Казахстана принял закон о продлении до 1 января 2034 года срока действия соглашения о сотрудничестве с РФ в области транспортировки российской нефти через территорию страны в Китай.
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Екатерина Коршунова