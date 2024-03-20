Россия лишилась одного из главных покупателей нефти

Фото: iStock/zhengzaishuru
Оператор крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса, индийская компания Reliance Industries отказалась от поставок нефти из России танкерами «Совкомфлота». Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что один из главных покупателей российской нефти отказался от поставок из-за санкций США, которые были введены в феврале текущего года против крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» и 15 судов, осуществляющих перевозки.
Компания, приобретающая нефть марки Urals потребовала, чтобы новые поставки осуществлялись танкерами, которые не попадали под санкционные ограничения.
Источники агентства отметили, что за компанией Reliance Industries могут последовать и другие, что негативно скажется на импорте нефти из России в Индию.
Ранее сообщалось, что Индия уже два месяца не закупает нефть российского премиального сорта ВСТО.
Читайте также:
Экономист Заворотный: Китай останется главным потребителем российской нефти
Bloomberg: Китай выходит на рекордный уровень импорта российской нефти в марте
Мировые цены на нефть выросли
Компания, приобретающая нефть марки Urals потребовала, чтобы новые поставки осуществлялись танкерами, которые не попадали под санкционные ограничения.
Ранее сообщалось, что Индия уже два месяца не закупает нефть российского премиального сорта ВСТО.
Читайте также:
Экономист Заворотный: Китай останется главным потребителем российской нефти
Bloomberg: Китай выходит на рекордный уровень импорта российской нефти в марте
Мировые цены на нефть выросли
Анастасия Чинкова