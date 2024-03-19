Экономист Заворотный: Китай останется главным потребителем российской нефти

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Главным потребителем нефти из РФ останется Китай. Такое мнение выразил экономист Дмитрий Заворотный в беседе с «Известиями». Он рассказал, что доставка удобна Пекину за счет танкерного флота и Китай продолжит закупки.
По словам эксперта, Пекин осторожно балансирует, избегая слишком сильной зависимости от конкретного поставщика. Поэтому задача России — наращивать импорт в этом направлении.
Теоретически США могут попробовать блокировать российские поставки через морские пути, но за этим могут последовать последствия, подчеркнул Заворотный.
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Теоретически США могут попробовать блокировать российские поставки через морские пути, но за этим могут последовать последствия, подчеркнул Заворотный.
«Запад точечно преследует наш танкерный флот, вводит санкции в отношении компании, которые занимаются торговлей или грозит таким компаниям вторичными санкциями», — сказал экономист, подытожив, что всё будет зависеть от того, насколько серьёзно Вашингтон и его союзники готовы реализовывать полную изоляцию России от внешних рынков.Ранее Индия отказалась покупать российские нефтепродукты из-за разногласий в расчетах за нефть, а также в связи с опасениями индийских покупателей после ужесточения потолка цен на российскую нефть.
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Артем Путинцев