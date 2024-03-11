Россия перестала быть одним из двух крупнейших экспортёров вооружений в мире

США продолжают наращивать свою долю на мировом рынке экспорта вооружений, в то время как цифры России падают. К такому выводу пришли эксперты из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Эксперты института ставят Москву на третье место среди крупнейших экспортеров оружия в мире, после США и Франции,