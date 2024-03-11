Россия перестала быть одним из двух крупнейших экспортёров вооружений в мире

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США продолжают наращивать свою долю на мировом рынке экспорта вооружений, в то время как цифры России падают. К такому выводу пришли эксперты из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Эксперты института ставят Москву на третье место среди крупнейших экспортеров оружия в мире, после США и Франции,
США сохраняют лидирующую позицию, их экспорт вооружений вырос на 17% за последние пять лет, благодаря тому, что Вашингтон поставлял основные типы вооружения в 107 государств по всему миру. Второе место Франции в рейтинге обеспечили поставки боевых самолетов в Египет, Индию и Катар.
Россия, по данным SIPRI, сократила экспорт вооружений на 53% за период 2019-2023 годов, доля Москвы в глобальных поставках при этом уменьшилась на 10%. Однако власти РФ настаивают, что спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается.
Крупнейшим европейским импортером оружия стала за эти годы Украина. А в 2023 году Киев, по версии SIRPI, смог стать также и третьим по величине импортером в мире – поставки вооружений украинской стороне, благодаря военному конфликуту, обеспечили как минимум 30 стран.
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Россия, по данным SIPRI, сократила экспорт вооружений на 53% за период 2019-2023 годов, доля Москвы в глобальных поставках при этом уменьшилась на 10%. Однако власти РФ настаивают, что спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается.
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Артем Путинцев