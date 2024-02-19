Китай не продаёт оружие ни одной из сторон украинского конфликта

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Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулёбе, что Пекин не продаёт оружия ни одной из сторон вооружённого конфликта. Как сообщает CNN, этот диалог произошёл во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети X, что говорил с Ваном о «двусторонних отношениях, торговле и необходимости восстановления справедливого и прочного мира в Украине».
Пекин также позиционирует себя как мирного посредника в конфликте – позиция, которую выразило Министерство иностранных дел КНР в своём официальном заявлении, выпущенном в воскресенье, 18 февраля.
«Китай никогда не отказывался от содействия миру и не ослаблял своих усилий по содействию переговорам», – сказал Ван И добавив, что китайский лидер Си Цзиньпин «провёл углубленный обмен мнениями с мировыми лидерами, включая лидеров России и Украины, сыграв конструктивную роль в разрешении кризиса».
Напомним, 24 февраля 2023 года Китай предложил мирный план, который подразумевал немедленное прекращение огня без вывода российских войск из Украины, однако в Киеве назвали данное предложение неприемлемым. Российский президент Владимир Путин же назвал китайский мирный план реалистичным и заявил, что он «мог бы лечь в основу мирных договоренностей».
Пекин мог бы стать хорошим посредником между Москвой и Киевом из-за своего подхода к межгосударственным отношениям, заявил ранее в разговоре с РИА Новости исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд. По словам эксперта, основная причина того, почему посредниками в конфликте России и Украины посредниками не могут стать страны Запада, заключается в том, что у них есть «очень глубокая традиция» желать того, чтобы другие страны оказались в итоге похожи на них. Но сейчас, говорит Харланд, наступило иное время — таких стран, как Индия или Китай.
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Пекин также позиционирует себя как мирного посредника в конфликте – позиция, которую выразило Министерство иностранных дел КНР в своём официальном заявлении, выпущенном в воскресенье, 18 февраля.
Напомним, 24 февраля 2023 года Китай предложил мирный план, который подразумевал немедленное прекращение огня без вывода российских войск из Украины, однако в Киеве назвали данное предложение неприемлемым. Российский президент Владимир Путин же назвал китайский мирный план реалистичным и заявил, что он «мог бы лечь в основу мирных договоренностей».
Пекин мог бы стать хорошим посредником между Москвой и Киевом из-за своего подхода к межгосударственным отношениям, заявил ранее в разговоре с РИА Новости исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд. По словам эксперта, основная причина того, почему посредниками в конфликте России и Украины посредниками не могут стать страны Запада, заключается в том, что у них есть «очень глубокая традиция» желать того, чтобы другие страны оказались в итоге похожи на них. Но сейчас, говорит Харланд, наступило иное время — таких стран, как Индия или Китай.
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Артем Путинцев