Россия планирует приостановить запрет на экспорт бензина

Фото: iStock/kckate16
Правительство России согласовало приостановку временного запрета на экспорт бензина, передает РБК со ссылкой на источник.
Издание отмечает, что данную информацию также подтвердило Министерство энергетики. Уточняется, что это решение было принято на фоне насыщения рынка топливом и завершения внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).
Напомним, запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта по 31 августа 2024 года. Ограничения не затрагивают экспорт в рамках межправительственных соглашений и поставок в страны ЕАЭС. В прошлом году эмбарго было введено с сентября по ноябрь. Эта мера была разработана для поддержания стабильной ситуации во время весенних полевых работ и сезона отпусков, а также во время ремонта нефтеперерабатывающих заводов.
Читайте также:
В Москве повысились цены на проезд в общественном транспорте
Шор прокомментировал выход румынской компании на газовый рынок Молдавии
Минсельхоз исключил нехватку кисломолочной продукции в России
Александр Климов