В Москве повысились цены на проезд в общественном транспорте

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С 20 мая стоимость проезда в общественном транспорте в Москве выросла. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.
Цена разовых поездок по карте «Тройка» выросла до 57 рублей, а по банковским картам – до 70 рублей. Самый выгодный способ – проезд по биометрии стоимостью 53 рубля. В то же время отмечается, что с 2011 по 2024 год московские тарифы на проезд почти на 30% ниже уровня инфляции.
Городские власти объяснили, что более эффективная работа транспортной системы Москвы требует повышения цен. После индексации средства будут использованы для модернизации инфраструктуры, билетных систем и сервисов для пассажиров.
Ранее директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко заявил, что изменение тарифов на проезд в московском общественном транспорте незначительны и компенсируются качественным обслуживанием пассажиров по сравнению с той же Европой. В то же время стоимость остается низкой по сравнению, например, с Лондоном, Парижем или Берлином.
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Городские власти объяснили, что более эффективная работа транспортной системы Москвы требует повышения цен. После индексации средства будут использованы для модернизации инфраструктуры, билетных систем и сервисов для пассажиров.
Ранее директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко заявил, что изменение тарифов на проезд в московском общественном транспорте незначительны и компенсируются качественным обслуживанием пассажиров по сравнению с той же Европой. В то же время стоимость остается низкой по сравнению, например, с Лондоном, Парижем или Берлином.
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Александр Климов