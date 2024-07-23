Россия поставила Китаю трубопроводный газ на рекордную сумму

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Российские власти в июне 2024 поставили Китаю трубопроводный газ на рекордные за все время 737 миллиона долларов, передает РИА Новости.
Отмечается, что в начале лета поставки увеличились на 3,4 процента в месяц и на 29 процентов в год, достигнув 737 миллионов долларов США. Это самый высокий объем торговли за всю историю отношений между двумя странами.
Ранее экспорт трубопроводного газа из России в Китай превышал 700 миллионов долларов США лишь дважды -– в мае и феврале, достигнув 713 миллионов долларов США.
До этого эксперты подсчитали, что доля России в торговле с Китаем за первые девять месяцев прошлого года составила 5,1 процента от китайского импорта и 3,3 процента от экспорта. За тот же период суммарный объем торговли Европейского союза (ЕС) и США с Китаем составил 13,2 и 11,2 процентов соответственно.
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Ранее экспорт трубопроводного газа из России в Китай превышал 700 миллионов долларов США лишь дважды -– в мае и феврале, достигнув 713 миллионов долларов США.
До этого эксперты подсчитали, что доля России в торговле с Китаем за первые девять месяцев прошлого года составила 5,1 процента от китайского импорта и 3,3 процента от экспорта. За тот же период суммарный объем торговли Европейского союза (ЕС) и США с Китаем составил 13,2 и 11,2 процентов соответственно.
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Александр Климов