Россия вновь вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз

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Россия спустя полтора года снова вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз, следует из данных Евростата.
В сентябре Евросоюз резко нарастил импорт зерна из России. Рост оценивается в 22% за месяц и в десять раз за год, достигнув 180 тысяч тонн. Такие показатели являются рекордными с марта прошлого года. Такое достижение позволило России занять четвёртое место среди крупнейших поставщиков зерна в ЕС.
Отмечается, что главным направлением импорта для стран Евросоюза стала Украина, поставки которой за месяц возросли на 1%. Однако за год они сократились на четверть – до 1,2 миллиона тонн.
На втором месте разместилась Бразилия, объём экспорта которой составил до 1,1 миллиона тонн в сентябре.
Завершает тройку лидеров Турция с отправленными 204 тысячами тонн зерна.
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Отмечается, что главным направлением импорта для стран Евросоюза стала Украина, поставки которой за месяц возросли на 1%. Однако за год они сократились на четверть – до 1,2 миллиона тонн.
Завершает тройку лидеров Турция с отправленными 204 тысячами тонн зерна.
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Анастасия Чинкова