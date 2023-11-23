В России с 1 декабря вводится запрет на экспорт пшеницы

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С 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года в России будет действовать запрет на экспорт твердой пшеницы. Соответствующее решение было принято по инициативе министерства сельского хозяйства страны.
Кроме того, была установлена объём тарифная квота на вывоз основных зерновых культур, а именно пшеницы, ржи, овса и ячменя, в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, в объёме 24 миллионов тонн.
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