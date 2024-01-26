Россия заработала на экспорте свинины 750 млн долларов

Фото: IStock/industryview
В 2023 году Россия экспортировала 41 тысяч тонн говядины. При этом, по прогнозам центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2024 году поставки могут превысить этот показатель на 11% и достичь почти 45 тысяч тонн. Роста экспорта ожидают и в части свинины, рассказал «Радио 1» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
По словам специалиста, в 2023 году Россия экспортировала 250 тысяч тонн свинины и свиных субпродуктов на сумму 750 млн долларов. В будущем планируется увеличить эти показатели за счёт роста производства.
Накануне стало известно, что Китай разрешил России импортировать свинину и свиные субпродукты впервые с 2008 года. По мнению специалиста, это серьёзный шаг для отрасли.
Росстат: наблюдается повышение цен на свинину и курицу и падение цен на овощи
ТАСС: В Минсельхозе анонсировали снижение цен на мясо птицы
«Наша цель — как можно больше поставлять за рубеж, потому что темпы роста сохранятся высокие. В прошлом году мы, по предварительным оценкам, прибавили процентов пять в производстве свинины. И в этом наступившем году мы ожидаем, что вырастем также процентов на пять», — отметил Юшин.
«В России первые случаи африканской чумы были отмечены в конце 2007 года. И, к сожалению, не были приняты жёсткие шаги по предотвращению распространения опасного заболевания, смертельного для свиней и безопасного для людей. В результате в 2008 году не только Китай, но и многие другие страны ввели запрет на поставки свинины из России. Переговоры относительно открытия китайского рынка шли все 15 лет», — заключил эксперт.Читайте также:
Росстат: наблюдается повышение цен на свинину и курицу и падение цен на овощи
ТАСС: В Минсельхозе анонсировали снижение цен на мясо птицы
Все врут: почему магазины и производители отмахиваются от яичного кризиса?
Екатерина Шмакова