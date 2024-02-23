Россиянам рассказали о работе платёжной системы «Мир» в условиях санкций

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Новые американские санкции, введённые в отношении российской Национальной системы платёжных карт (НСПК) никак не повлияют на работу сервисов внутри страны. Все операции выполняются в штатном режиме, и совсем не от слова «США».
В пресс-службе операционного и платёжного клирингового центра дополнительно уточнили, что обработка операций по картам международных платёжных систем, выпущенным российскими банками, также будет проводиться без ограничений и в рабочем режиме.
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Александр Бойцов