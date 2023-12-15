Карты «Мир» впервые заняли более половины платежного рынка России

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В Центробанке сообщили, что в третьем квартале 2023 года впервые карты национальной платежной системы «Мир» заняли более половины карточного рынка Российской Федерации. Об этом пишет РБК.
Всего банками были выпущены 256 млн карт национальной платежной системы «Мир».
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