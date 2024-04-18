Rostic's запланировал расширение бизнеса

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Председатель совета директоров компании «Юнирест», управляющей брендами Rostic’s и KFC в России, Константин Котов раскрыл планы открытия 100 новых ресторанов сети быстрого питания Rostic’s в России в 2024 году, пишет РИА Новости.
Он назвал планы компании амбициозными и отметил, что процесс согласования появления новых точек уже начался. Котов также отметил, что в течение ближайших пяти лет сеть планирует открыть 750 новых ресторанов. Он подчеркнул, что уже около 750 из 1170 ресторанов KFC в 74 регионах России перешли под бренд Rostic’s.
Генеральный директор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская также рассказала, что в прошлом году Rostic’s открыл первую точку в инновационном модульном формате. Она сообщила, что ресторан успешно функционировал весь зимний сезон, и в мае планируется провести оценку результатов тестового проекта и принять решение о его будущем.
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Артем Кузьмин