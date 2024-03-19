В Белгороде из-за обстрелов закрыли рестораны «Вкусно – и точка»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» временно закрыла свои рестораны в Белгороде в целях обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что все сотрудники предприятий будут получать зарплату в соответствии с законодательством РФ.
Также сообщается, что сеть магазинов «ВкуссВилл» до 20 марта прекратила доставку продуктов. При этом сами магазины продолжат работать в штатном режиме.
Такие меры принимаются компаниями в связи с регулярными обстрелами Белгорода и Белгородской области украинскими войсками. 19 марта ВСУ вновь атаковали город и район вокруг. В результате обстрела в посёлке Разумное пострадали две женщины и подросток, которому частично оторвало руку.
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Также сообщается, что сеть магазинов «ВкуссВилл» до 20 марта прекратила доставку продуктов. При этом сами магазины продолжат работать в штатном режиме.
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Анастасия Чинкова