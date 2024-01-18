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Рябков: Москва примет меры, если российские активы будут конфискованы

18 января 2024, 10:32
Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что намерение конфисковать российские активы, которые заморожены в западных странах, принимает все более четкие очертания. Об этом Рябков сообщил журналистам.
По словам замглавы МИД РФ, если эта идея будет реализована, в таком случае Россия не исключает введение ответных мер. Рябков подчеркнул, что Москва не ожидает от западных стран здравых действий.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС. По словам министра, в России имеется достаточное количество активов, которые заморожены в нашей стране и находятся на так называемых счетах «С».


Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

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Глава OMV Штерн: Существует риск остановки транзита в Австрию российского газа
18 января 2024, 08:52

Фото: istockphoto/NiseriN

Есть вероятность, что контракт на транзит российского газа в Австрию через территорию Украины, который истекает в конце 2024 года, не будет продлён. Об этом заявил глава австрийского нефтегазового концерна Альфред Штерн.
По его словам, компания предпринимает страхующие меры на этот случай, в частности, в виде диверсификации поставок. Чтобы быть готовыми к возможному прекращению поставок газа из России, руководство фирмы, в частности, организовало собственное производство в Норвегии, сказал Штерн в разговоре с изданием Presse. Кроме того, уже заключены контракты со сторонними производителями в той же Норвегии и Италии.

Глава концерна также добавил, что достигнуты договорённости с рядом американских компаний о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ), который доставляется в Австрию через голландский порт Роттердам. Риск остановки транзита российского газа через Украину высок, но компания к этому готова, заключил Штерн.

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Экономист Гольдфайн дал оценку последствий отказа Китая и Турции работать с РФ
Экономист Гольдфайн: Российские бизнесмены найдут выход из ситуации
17 января 2024, 20:59

Фото: istockphoto.com/Maksym Kapliuk

Экономист Евгений Голдьдфайн высказал мнение о том, что при препятствии банков Китая и Турции деятельности российского бизнеса из-за новых санкционных мер США предприниматели РФ найдут выход даже из такой ситуации.
«Какое-то время будет неприятно и даже больно, но, думаю, наши предприниматели найдут способы, как даже в этих условиях обеспечить выживание своих бизнесов. Вся надежда только на гибкость ума и на то, что, кроме этих стран, есть еще другие, которые пока не полностью подчинились, и есть банковские системы, которые ушли от доллара», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Голдьдфайн.

Что касается самих Китая и Турции, то, по мнению специалиста, эти страны просто вынуждены ужесточать таким образом условия сотрудничества из-за давления на них Запада, прежде всего США.

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#льготная турция
#китай
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Экономист Ракша: Курс доллара 120-200 рублей — из области фантастики
17 января 2024, 20:09

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Экономист Денис Ракша высказал мнение о том, что в этом году курс доллара на уровне 120-200 рублей можно не ожидать.
«Ожидать, что на валютном рынке может произойти что-то, чего не хочет ЦБ или Минфин, несколько наивно. И все озвученные курсы как, например, 120–200 рублей за доллар в 2024 году, из области фантастики», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Ракша.

Он отметил, что валютный рынок в России управляем государством, а ожидаемый уровень доллара в среднем – 90,1 рубля.

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказывал мнение о том, что будущей весной курс доллара составит 85-90 рублей.

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«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака
«АвтоВАЗ» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с буквой Х
17 января 2024, 18:01

Фото: iStock/djedzura

Дочерняя компания российского автопроизводителя «АвтоВАЗ», ООО «Автозавод Санкт-Петербург», подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с буквой Х. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что товарный знак выполнен в нескольких вариантах. В первом варианте буква Х выполнена серым цветом и располагается на черном фоне, а во втором варианте буква сделана черным цветом на белом фоне.

Сообщается, что под этим брендом будут выпускаться автомобили разных видов, в том силе и беспилотные, а также двигатели, запчасти и иная продукция.

Ранее президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил в интервью РИА Новости, что возможно начало производства новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в текущем году. Данная модель станет второй по производству на заводе «Лада Санкт-Петербург».

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#продукция
#автоваз
#петербург
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750 миллионов рублей инвестируют в производство трубопроводной арматуры
17 января 2024, 17:40

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В подмосковное производство трубопроводной арматуры инвестируют 750 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый производственный комплекс для выпуска трубопроводной арматуры появится в городском округе Коломна.

«В рамках проекта до конца нынешнего года будет построен четвертый цех завода АДЛ. Инвестиции предприятия в проект составят порядка 750 млн рублей. На производстве, площадь которого составит 9,6 тыс. кв. метров, создадут 80 рабочих мест. К 2030 году новый цех будет выпускать более 2,9 млн единиц готовой продукции», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что для предприятия будет предусмотрено льготное налогообложение со стороны Московской области и Российской Федерации.

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#подмосковье
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В Германии назвали последствия отказа от российского газа
Министр Хабек: экономика ФРГ стала менее конкурентной из-за отказа от газа из РФ
17 января 2024, 17:33

Фото: iStock/DesignRage

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что экономика Германии стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа. Об этом Хабек сообщил во время выступления перед парламентом.
По словам Хабека, немецкая экономика находится в затруднительном положении из-за зависимости от топлива из РФ, а также из-за увеличения цен на энергию. Сообщается, что отрицательное влияние на экономику Германии оказывает нестабильность на мировых рынках.

Ранее немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, по этой причине немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста.

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#экономика
#санкции
#шольц
#рф
#германия
#газ
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Путин: за десять месяцев реальный рост зарплаты в России составил 7,7%
17 января 2024, 16:04

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении. Об этом Путин сообщил на совещании с кабмином.
По словам российского лидера, такой показатель является неплохим результатом, однако, принимая в расчет инфляционные процессы, «надо сопоставлять одно с другим». Ранее глава государства рассказал, что инфляция в 2023 году составила 7,4%. Путин подчеркнул, что совместными усилиями Банка России и правительства удастся решить данную задачу по снижению.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом.

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#татьяна голикова
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#зарплаты
#доходы
#путин
#рф
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Путин рассказал об инфляции в России
Путин: инфляция в 2023 году составила 7,4%
17 января 2024, 15:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что накануне обсуждал экономическую ситуацию с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам российского лидера, инфляция в 2023 году составила 7,4%. Об этом Путин сообщил на совещании с кабмином.
Глава государства отметил, что совместными усилиями Банка России и правительства удастся решить данную задачу по снижению. Путин также подчеркнул, что хорошие показатели вышли у промышленного производства, строительства, сельского хозяйства и туризма.

Российский лидер добавил, что ВВП РФ по итогам прошлого года может быть выше 3,5%.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в российской экономике «хорошая погода, в отличие от европейской». Президент заключил, что такая оценка является твердой и уверенной. По словам главы российского государства, РФ по паритету покупательной способности обогнала Германию, и такие тенденции нарастают.

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#владимир путин
#президент
#ввп
#доходы
#рф
#экономика
#инфляция
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Эксперт ОНФ объяснил желание властей ограничить выдачу ипотеки в России
Эксперт ОНФ Кучава назвал льготную ипотеку «большим риском» для экономики
17 января 2024, 15:12

Фото: IStock/Diy13

В Госдуму внесли законопроект о праве Центробанка ограничивать банкам выдачу ипотеки с 1 июля 2024 года. Цель — сократить рост закредитованности россиян.
Эксперт фонда «За права заёмщиков» Галактион Кучава инициативу поддержал, отметив, что ипотека – самый распространенный в России вид кредита по данным на третий квартал 2023 года. В беседе с «Радио 1» он объяснил это высоким спросом на льготные кредиты.
«Рост ипотеки наблюдался в прошлом году, особенно в третьем и четвёртом квартале, потому что люди очень много кредитов брали по льготной ипотеке. Там были выгодные условия, был низкий первоначальный взнос. И если у человека предельная долговая нагрузка в районе 80 процентов и выше, и в объёме его кредитного портфеля обязательно есть ипотека, то это большой риск в целом для экономики и банковского сектора в частности», — отметил Галактион Кучава.
Эксперт подчеркнул, что при принятии законопроекта пострадают застройщики. Сейчас спрос на рынке недвижимости превышает предложение благодаря льготным кредитам, после введения ограничений спрос может резко сократиться.

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#застройщики
#кредиты
#ипотека
#льготные кредиты
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