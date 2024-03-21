Ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из России

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В ряде китайских банков больше не принимают платежи в юанях из России. Такие банки начали уведомлять об этом своих клиентов и возвращать обратно трансакции, рассказал «Известиям» гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Данная проблема, по его словам, наблюдается в последние два месяца.
В число таких китайских финансовых организаций попали Ping An Bank и Bank of Ningbo, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank.
Эти банки прекратили принимать платежи в юанях из России примерно с середины января, подтвердил источник из российского банковского сектора. По его словам, новые ограничения связаны с опасениями из-за рисков введения вторичных санкций и давлением со стороны Соединенных Штатов.
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Эти банки прекратили принимать платежи в юанях из России примерно с середины января, подтвердил источник из российского банковского сектора. По его словам, новые ограничения связаны с опасениями из-за рисков введения вторичных санкций и давлением со стороны Соединенных Штатов.
Кроме того, теперь не принимают платежи в юанях из России и некоторые банков КНР с международным участием, добавил Порошин. Это, в частности, местные филиалы Citibank, HSBC, JP Morgan и Deutsche Bank. Но они перестали проводить операции с российскими клиентами еще с 2022 года, после введения санкций, пояснили два источника на банковском рынке.
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Ювелина Бернст