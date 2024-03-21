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Ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из России

«Известия»: Ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из России
21 марта 2024, 03:29
Фото: iStock/ nantonov

Фото: iStock/ nantonov

В ряде китайских банков больше не принимают платежи в юанях из России. Такие банки начали уведомлять об этом своих клиентов и возвращать обратно трансакции, рассказал «Известиям» гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Данная проблема, по его словам, наблюдается в последние два месяца.
В число таких китайских финансовых организаций попали Ping An Bank и Bank of Ningbo, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank.

Эти банки прекратили принимать платежи в юанях из России примерно с середины января, подтвердил источник из российского банковского сектора. По его словам, новые ограничения связаны с опасениями из-за рисков введения вторичных санкций и давлением со стороны Соединенных Штатов.


Кроме того, теперь не принимают платежи в юанях из России и некоторые банков КНР с международным участием, добавил Порошин. Это, в частности, местные филиалы Citibank, HSBC, JP Morgan и Deutsche Bank. Но они перестали проводить операции с российскими клиентами еще с 2022 года, после введения санкций, пояснили два источника на банковском рынке.

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Экономист Полевой спрогнозировал ослабление рубля 21 марта
Экономист Полевой: расчеты по фьючерсу могут временно ослабить рубль 21 марта
21 марта 2024, 03:51

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Рубль может ослабнуть на торгах долларом 21 марта с колебанием до 2 руб., спрогнозировал директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой, о чем передает РБК. Другие эксперты подтвердили этот прогноз.
Такую ситуацию они объясняют возможной игрой против курса из-за расчетов по валютному фьючерсу.

«При имеющихся ожиданиях резкого ослабления рубля после выборов намеренно сдвинуть курс в четверг (21 марта) может быть проще. И возможный всплеск волатильности/ослабления рубля по этой причине инвесторам нужно иметь в виду», — предупредил Полевой.

21 декабря в похожих условиях рубль упал с 90,9 до 92,75 за доллар в течение двух часов, напомнил специалист.

На момент окончания основной торговой сессии 20 марта 1 доллар на Московской бирже достигал 92,3 руб.

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Более половины немецких компаний заявили об ухудшении условий работы в Европе
Bloomberg: 56% немецких компаний заявили об ухудшении условий работы в Европе
21 марта 2024, 03:08

Фото: iStock/ nevarpp

Больше половины руководителей немецких компаний считают, что Евросоюз потерял привлекательность как место для ведения бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное Торгово-промышленной палатой ФРГ (DIHK).
Так, в 56% из 3 тыс. опрошенных немецких компаний полагают, что конкурентоспособность ЕС как места ведения бизнеса ухудшилась за последние 5 лет. 7% респондентов все же увидели улучшение конкурентоспособности Евросоюза.

Даже с более выгодным стартовым положением Европа может потерять прежние позиции в международной конкуренции, считает глава DIHK Мартин Ванслебен, который призвал «эту тенденцию немедленно остановить».

Агентство отмечает, что чрезмерная бюрократия, торговые барьеры и частые кибератаки вызывают недовольство у немецкого бизнеса. Помимо этого, играет негативную роль рост затрат в связи с повышением цен на энергоносители.

По данным Еврокомиссии и Всемирного банка, в 2023 году рост экономики ЕС замедлился почти в семь раз. А крупнейшая европейская экономика — Германия — выбыла из пятерки мировых лидеров по паритету покупательной способности, уступив место России.

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Траты россиян на новые авто в феврале выросли на треть
21 марта 2024, 01:16

Фото: iStock/ bigtunaonline

Расходы россиян на покупку новых автомобилей в минувшем феврале увеличились более чем на треть (34,3%) по сравнению с январем и достигли 351,2 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование компании «Открытие авто» и агентства «Автостат».
В феврале был отмечен рост доли премиальных машин в структуре затрат. Так, было приобретено 13,6 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (в том числе люксовые марки) на 115,6 млрд руб. ( 45,9% к январю). То есть, их доля за месяц увеличилась с 30,3% до 32,9%.

65,6% затрат в феврале пришлось на автомобили китайских марок. По итогам февраля в РФ было продано 61,4 тыс. новых легковых китайских машин на общую сумму в 230,4 млрд руб.

Автомобили отечественных марок в феврале обошлись жителям страны в 40,2 млрд руб. (доля в финансовой емкости рынка — 11,5%). Далее в этом списке расположились европейские марки (36,4 млрд руб. с долей в 10,4%), японские (24,5 млрд руб., доля — 7%), корейские (11,8 млрд руб., доля — 3,3%) и американские (5,5 млрд руб., доля — 1,6%). В количественном выражении также лидируют китайские авто (61,4 тыс. единиц или 59% рынка). Автомобилей российских марок реализовано — 31,3 тыс. (30,1%). Продажи «японцев» составили 3,7 тыс. штук (3,5%), европейских брендов — около 3 тыс. штук (2,9%), корейских — 2,9 тыс. (2,8%), американских — меньше 1 тыс.

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Россия лишилась одного из главных покупателей нефти
Reuters: Индия отказалась от поставок нефти на танкерах «Совкомфлота»
20 марта 2024, 21:39

Фото: iStock/zhengzaishuru

Оператор крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса, индийская компания Reliance Industries отказалась от поставок нефти из России танкерами «Совкомфлота». Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что один из главных покупателей российской нефти отказался от поставок из-за санкций США, которые были введены в феврале текущего года против крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» и 15 судов, осуществляющих перевозки.

Компания, приобретающая нефть марки Urals потребовала, чтобы новые поставки осуществлялись танкерами, которые не попадали под санкционные ограничения.

Источники агентства отметили, что за компанией Reliance Industries могут последовать и другие, что негативно скажется на импорте нефти из России в Индию.

Ранее сообщалось, что Индия уже два месяца не закупает нефть российского премиального сорта ВСТО.

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Стало известно, насколько в России подешевели яйца с начала года
Росстат: яйца в РФ подешевели на 4% с начала года по 18 марта
20 марта 2024, 19:37

Фото: iStock/sergeyryzhov

Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 18 марта составило 4,15%. Информация следует из материалов Росстата.
Как сообщает ведомство, куриные яйца с 12 по 18 марта подешевели на 0,7%, мясо кур — на 0,17%, свинина подешевела на 0,18%. Стоимость гречневой крупы снизилась на 0,48 процентного пункта.

Говоря об увеличении цен, за этот же период увеличилась стоимость на сахар — 0,5%, говядина — 0,15%, баранина — 0,41%.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что стабилизации ситуации с яйцами в России может способствовать ввоз большего количества продукции в страну.

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#продукты
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Подмосковные бизнесмены могут пройти обучение «Лидеры производительности»
20 марта 2024, 17:54

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Подмосковных предпринимателей приглашают познакомиться с программой «Лидеры производительности». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Обучение состоится 26 марта в день открытых дверей на площадке Всероссийской академии внешней торговли.

«Образовательная программа «Лидеры производительности» — одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития РФ в рамках национального проекта «Производительность труда». Программа реализуется на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. Стать участниками обучающей программы подготовки могут руководители подмосковных предприятий, которые вовлечены в нацпроект», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что подать заявку на участие нужно до 25 марта на сайте мероприятия. Кроме этого, обучение проходит на бесплатной основе.

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#рф
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Посевную площадь в Подмосковье увеличат более чем на 30 тысяч га
20 марта 2024, 17:21

Фото: iStock/roman023

Более чем на 30 тысяч гектаров планируют увеличить посевную площадь в Московской области в текущем году, полевые работы начнутся в апреле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Планируется, что посевная площадь составит более 574 тысяч гектаров, что на 30 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
В министерстве также отметили, что обеспеченность посадочным материалом для посадки картофеля в Московской области уже составила 100%, семенами бобовых и зерновых, а также масличных культур — 99%, семенами для посадки овощей в открытый грунт — 83%.

Сельскохозяйственная техника Подмосковья готова к новому полевому сезону на 90%. Приобретено около 60 новых единиц техники, в том числе 14 тракторов, два комбайна для уборки зерна и два комбайна для уборки кормов, а также различные сеялки, плуги, культиваторы и пр. В полевых работах примут участие около 4 тысяч человек.

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#подмосковье
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В Ступино построят предприятие по изготовлению инновационных систем отопления
20 марта 2024, 16:04

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

В Подмосковье запустят производство инновационных систем отопления. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Новое производство будет стоит компания «Луч Тепла» на территории городского округа Ступино.

«Объем инвестиций компании «Луч Тепла» в строительство и запуск предприятия составит около 120 млн рублей. Плановый срок ввода производственного объекта в эксплуатацию – IV квартал 2026 года. На новом предприятии планируется создать не менее 30 рабочих мест для жителей Ступино. В производстве компания планирует применять экологически чистые технологии», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме этого, новое оборудование посылает колебательные импульсы молекулам углерода в воздухе, тем самым равномерно нагревая его даже в самых дальних уголках помещения,в которых чаще всего появляется сырость и плесень.

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Юрист Соловьёв: Идея о конфискации криптовалюты очень своевременна
20 марта 2024, 16:00

Фото: istockphoto.com/bizoo_n

Заслуженный юрист России Иван Соловьев поддержал создание государственной платформы по конфискации криптовалюты и отметил своевременность такой инициативы.
«Враги нашего конституционного строя полюбили этот инструмент. И теперь вместо легко отслеживаемой валюты они засылают своим агентам биткоины. Идею создать государственную платформу по конфискации криптовалюты я считаю очень своевременной — она позволит использовать накопления злоумышленников в благих целях» — пояснил в беседе с Общественной Службе Новостей Соловьев.

А юрист Алла Георгиева рекомендовала при даче денег в долг оформлять соответствующий договор или расписку.

«Я рекомендую любую сумму оформлять распиской либо договором, будь это хоть три, хоть пять тысяч рублей, чтобы имелись какие-то доказательства. В этом случае, если человеку не вернут денежные средства, он сможет взыскать их в судебном порядке», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Георгиева.

Ранее финансист Разуваев предрекал крах рынка криптовалюты после внедрения цифрового рубля.

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