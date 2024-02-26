Россия обсуждает с Китаем займы в юанях

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Российские власти ведут переговоры с Китаем о возможности займов в юанях, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его слова передает РИА Новости.
В бюджете на 2024 год предусмотрены исключительно внутренние займы. В ближайшие три года их объем должен составить порядка 4 трлн руб. в год.
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Ювелина Бернст