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Россия обсуждает с Китаем займы в юанях

Силуанов сообщил, что Россия обсуждает с Китаем займы в юанях
26 февраля 2024, 05:04
Фото: iStock/ blinow61

Фото: iStock/ blinow61

Российские власти ведут переговоры с Китаем о возможности займов в юанях, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его слова передает РИА Новости.

Силуанов рассказал, что обсуждения ведутся «достаточно давно», однако решение пока не принято. В последний раз переговоры проводили в конце 2023 года на «межминистерском диалоге».

В бюджете на 2024 год предусмотрены исключительно внутренние займы. В ближайшие три года их объем должен составить порядка 4 трлн руб. в год.

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Индия за год увеличила поставки смартфонов в Россию в 16 раз
26 февраля 2024, 05:18

Фото: iStock/ Uladzimir Zuyeu

За прошедший год поставки смартфонов из Индии в Россию увеличились в денежном выражении в 16 раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийское министерство торговли и промышленности.
Так, в 2022 году объем поставок смартфонов из Индии в Россию составлял $6,1 млн. А в 2023 году этот показатель вырос до $97,3 млн.

Эксперты объясняют, что крупные производители смартфонов имеют производственные мощности по всему миру, в том числе и в Индии. Поэтому из Индии в РФ, скорее всего, ввозят смартфоны не индийских производителей, а американских, китайских и южнокорейских. Они обратили внимание на то, что изготовляемые в Индии Xiaomi, Samsung, Google, Apple стоят значительно дешевле оригиналов, поэтому пользуются большим спросом. Именно они и попадают в Россию.

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За год россияне потратили почти 918 млрд рублей на доставку еды
В 2023 году россияне потратили почти 918 млрд рублей на доставку еды
26 февраля 2024, 04:24

Фото: iStock/ PIKSEL

В 2023 году россияне потратили на заказ продуктов в интернете 917,5 млрд руб., пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследовании Infolin.
Согласно его результатам, в 2022 году этот показатель составлял 625 млрд руб., то есть за год он увеличился на 47%.

Аналитическая компания Data Insight уточнила, что большую часть онлайн-доставки еды заняла категория скоропортящихся продуктов.

Наибольший рост рынка онлайн-продаж продовольствия зафиксирован в четвертом квартале 2023 года. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, этому способствовали промоакции и бонусы на самовывоз из-за дефицита курьеров в индустрии, что удорожало доставку, особенно быструю.

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Силуанов: Санкции против России и Китая — это последствия смены парадигмы
РИА Новости: Глава Минфина Силуанов объяснил причины санкций против РФ и Китая
26 февраля 2024, 04:20

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Майшев

Российский министр финансов Антон Силуанов считает, что западные санкции, введенные в отношении некоторых стран, в частности России и Китая, являются следствием смены глобальной парадигмы. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью РИА «Новости».
По словам министра, страны с развивающимися экономиками уже сейчас опережают страны «Большой семёрки» по своему экономическому потенциалу, а подобная смена формаций в мировой экономике всегда сопровождается политическими напряжениями.

К 2040 году объединение стран БРИКС может заменить «Большую семерку» (G7) в контексте экономического и политического влияния, сообщило ранее информационное агентство Bloomberg. Американские журналисты предположили, что в соответствии с их прогнозами, расширение участников объединения БРИКС до «БРИКС » приведет к увеличению доли этого блока до 45% к 2040 году, в то время как у стран «Большой семерки» (G7) доля составит всего 21%. Фактически, влияние и вес «БРИКС » и G7 поменяются местами по их оценкам.

Также Антон Силуанов заявил, что российская экономика продемонстрировала устойчивый рост благодаря мерам по обеспечению технологической и финансовой независимости. Эти усилия уже начинают приносить результаты, что видно по росту промышленного производства и доходов граждан в прошлом году.

В пятницу, 23 февраля, стало известно о том, что Минфин, Минторг и Госдеп США анонсировали введение масштабных санкционных ограничений в отношении России. В новый пакет вошли около 500 физлиц и организаций, в том числе из третьих стран. Два года назад президент США Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако в настоящее время очевидно, что санкции никак не повлияют на Россию, а её экономика, наоборот, будет развиваться стремительнее США, Германии, Франции и Великобритании.


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#минфин
#санкции
#россия
#китай
#антон силуанов
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Bloomberg: Binance выплатит $4,3 млрд властям США по делу об отмывании средств
26 февраля 2024, 02:20

Фото: iStock/ salarko

Суд американского города Сиэттла в штате Вашингтон утвердил соглашение, по которому криптобиржа Binance выплатит властям США $4,3 млрд за экономические правонарушения, сообщает агентство Bloomberg.
"Это дело в котором этика компании была скомпрометирована жадностью", - приводит агентство слова судьи Ричарда Джонса на заседании по утверждению сделки.

Кроме того, криптобиржа на протяжении пяти лет будет находиться под надзором независимой фирмы.

Американские власти в ноябре обязали Binance выплатить вышеуказанную сумму за нарушение закона о банковской тайне, отмывание средств, отсутствия необходимой регистрации и за уклонение от санкций. Компания признала свою вину и согласилась на выплаты.

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Названы регионы — лидеры по доступности бензина
Названы регионы — лидеры по доступности бензина в России
26 февраля 2024, 00:39

Фото: iStock/ kckate16

РИА Новости провели исследование и выяснили, насколько доступен бензин в регионах России. Выяснилось, что больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего – жители Республики Ингушетия.
Отмечается, что в январе – сентябре 2023 года цены на бензин в России в основном увеличивались, причем быстрыми темпами, но в четвертом квартале немного снизились. Однако в начале 2024 года цены вновь стали расти. В результате на январь 2024 года бензин марки АИ-92 в среднем по стране вырос на 7,2% по сравнению с январем 2023 года.

Минимальная стоимость бензина АИ-92 в январе 2024 года зафиксирована в Республике Коми (47,14 руб. за литр). За ней следуют Челябинская область (47,16 руб.) и Курганская область (47,42 руб.).

Наиболее существенно цены выросли в Сахалинской области ( 18,1%) и Ямало-Ненецком автономном округе ( 15,6%). При этом они остаются в числе лидеров по доступности. Еще в семи регионах – Сахе, Магаданской области, Тыве, ХМАО – Югра, Забайкальском крае, Алтае и Дагестане – цены выросли на 10% и более.

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#бензин
#цены
#зарплата
#регионы
#топливо
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Польские фермеры уничтожили 160 тонн украинской кукурузы
25 февраля 2024, 19:06

Фото: iStock/Julio Ricco

Украинский министр развития общин территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в социальной сети Х сделал заявление, что на территории Польши, через которую шёл груз, уничтожили 160 тонн зерна, предназначенного для других стран.
«Зерно шло транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны. Четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности», — написал министр.
Польское радио сообщило, что минувшей ночью неизвестные вскрыли восемь вагонов у населённого пункта Котомеж. Вагоны стояли на боковой ветке, поэтому действий злоумышленников никто не увидел, Они высыпали кукурузу рядом с составом на землю.

Полиция подозревает польских аграриев, которым сообщили, что ни зерно, ни кукуруза, ни рапс в Польшу из Украины не ввозятся. Представители сельского хозяйства в Польше понимают, что ввоз украинского зерна приведет их фермы к банкротству. Поэтому аграрии вышли на тропу войны.

Подобные инциденты происходили и раньше. На днях поляки на пропускном пункте «Дорохуск» повредили вагоны, перевозившие украинские бобы, а 20 февраля на железнодорожные шпалы высыпали из двух вагонов кукурузу в Медыке.

В июне 2022 года Еврособз отменил пошлины на все товары, импортируемые из Украины, и это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Румыния, Венгрия, Польша и Словакия потребовали вмешательства и изменения кризисной ситуации от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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#полиция
#зерно
#польша
#украина
#фермер
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Стало известно, чем Европа заменила русскую водку
Евросоюз поменял русскую водку на американский и украинский алкоголь
25 февраля 2024, 10:35

Фото: iSrock/niolox

В ответ на продолжающийся конфликт между Россией и Украиной Европейский союз ввел ряд санкций против России, в том числе запрет на импорт водки. Этот запрет оказал значительное влияние на рынок водки в ЕС, а также на экспорт водки из России, пишет РИА Новости.
В результате запрета Европейского Союза на ввоз российской водки, выгоду получили главным образом США, Черногория и Украина. В прошлом году эти государства существенно увеличили экспорт водки и других спиртных напитков в страны ЕС.

США добились впечатляющих результатов, удвоив объёмы поставок водки за год до 37,7 млн евро. Такой скачок мгновенно поднял Соединенные Штаты на первое место среди крупнейших поставщиков водки в Европейский Союз.

Черногория также продемонстрировала рост, увеличив экспорт алкоголя в ЕС на 13,4 млн евро и заняв четвертое место в списке крупнейших поставщиков. За один год объемы экспорта Черногории выросли в 2017 раз, достигнув 6,6 тысячи евро.

Украина закрепилась на второй строчке в рейтинге крупнейших импортеров с объемом поставок более 19 млн евро. По сравнению с 2022 годом, страна увеличила экспорт на 24,5%, или на 3,8 млн евро.

В список крупнейших импортеров также вошли Великобритания и Белоруссия. Англия нарастила поставки на 7% до 14,2 млн евро, а Беларусь — на 15% до 6,8 млн евро.

В то же время экспорт водки из России рухнул в 59 раз, достигнув лишь 617,3 тысячи евро. Это снижение стало следствием запрета на импорт водки из России, установленного шестым пакетом санкций.

Несмотря на запрет, некоторые государства Европейского Союза продолжали закупать российскую водку. Крупнейшими покупателями стали Германия (328,5 тысячи евро), Латвия (101,5 тысячи евро), Чехия и Голландия (по 60 тысяч евро).

Эмбарго русской водки в ЕС может привести к сокращению производства и потере рабочих мест в России. Кроме того, это может нанести ущерб бюджету страны, поскольку экспорт водки является одним из источников дохода.


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#водка
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Замгоссекретаря США Нуланд рассказала, куда деваются выделенные Украине деньги
CNN: Нуланд заявила, что большая часть выделяемых Киеву денег остается в США
25 февраля 2024, 02:07

Фото: сайт Госдепартамента США

Основная часть выделяемых США Украине средств остается в американской экономике, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN.
«Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места», — сказала Нуланд.

Ранее в американском Конгрессе подготовили новый законопроект, который предполагает помощь Вооружённым силам Украины. Помимо средств на защиту границы Соединённых Штатов, авторы проекта предлагают выделить 66,32 миллиарда долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, с таким заявлением некоторое время назад выступила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также заявила, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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#украина
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#финансирование
#рабочие места
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Великобританию призвали установить правовые нормы для изъятия российских активов
24 февраля 2024, 18:30

Фото: iStock/Larineb

Международные банки обратились к правительству Великобритании с требованием установления правовых принципов и обеспечения законности конфискации активов России.
По информации агентства Bloomberg, представители банковской индустрии опасаются, что в отсутствие четких межгосударственных механизмов репутация Лондона, как международного финансового центра, будет подорвана. Кроме того, они выражают обеспокоенность относительно вопросов верховенства права в Соединенном Королевстве.

Учитывая возможность будущих исков от Москвы, банки стремятся к определенной правовой защите или компенсации за свое участие в процессе изъятия активов.

Международная группа экспертов-юристов, участвовавшая в онлайн-заседании G7, выразила свою поддержку планам конфискации российских активов. В письме, адресованном представителям стран-участниц «Большой семерки», десять юристов обосновали законность такого шага, исходя из принципов международного права.

Следует отметить, что вопрос конфискации активов влечет за собой множество правовых и политических аспектов. Некоторые страны могут высказаться против такой меры, считая ее несправедливой или контрпродуктивной. Другие государства могут поддержать эту инициативу, рассматривая ее как необходимый инструмент для оказания давления на Россию.

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