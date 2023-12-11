Сбер: Экономика РФ ежегодно теряет свыше 500 млрд рублей из-за климата

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В России с 2023 по 2027 год потери из-за изменения климата составят в среднем 580 млрд рублей. Так, за пять лет страна может лишиться трёх трлн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на подсчёты Сбера.
«Занимаясь оценкой климатических рисков, мы предварительно оцениваем ущерб от изменений климата в РФ с 2023 по 2027 год в среднем в 580 млрд рублей ежегодно», — цитирует издание слова старшего вице-президента Сбербанка по ESG Татьяны Завьяловой в ходе климатической конференции ООН (COP28).
В банке считают, что связь экономики и климатических проблем становится всё более тесной, а также предлагают создать на базе БРИКС климатический совет.
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Диана Аванесян