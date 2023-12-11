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Сбер: Экономика РФ ежегодно теряет свыше 500 млрд рублей из-за климата

11 декабря 2023, 03:14
Фото: iStock/hank5

Фото: iStock/hank5

В России с 2023 по 2027 год потери из-за изменения климата составят в среднем 580 млрд рублей. Так, за пять лет страна может лишиться трёх трлн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на подсчёты Сбера.

«Занимаясь оценкой климатических рисков, мы предварительно оцениваем ущерб от изменений климата в РФ с 2023 по 2027 год в среднем в 580 млрд рублей ежегодно», — цитирует издание слова старшего вице-президента Сбербанка по ESG Татьяны Завьяловой в ходе климатической конференции ООН (COP28).

В банке считают, что связь экономики и климатических проблем становится всё более тесной, а также предлагают создать на базе БРИКС климатический совет.

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#экономика
#климат
#сбербанк
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В Белом доме назвали сумму, оставшуюся у США для восполнения запасов вооружений
Белый дом: У США осталось около 1млрд $ для восполнения запасов оружия
10 декабря 2023, 21:17

Фото: istockphoto/rarrarorro

У Соединенных Штатов осталось около 1 миллиарда долларов финансирования для восполнения собственных запасов вооружений и боеприпасов. Об этом заявила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.
В интервью телеканалу CBS она задалась вопросом, стоит ли стране рисковать собственной боеготовностью. Чиновница впрочем отметила, что это не должно означать отказ от финансирования и поддержки союзников, в том числе и Украины. Она считает, что конгрессу следует найти вариант, при котором будет обеспечено соответствующее пополнение американских военных запасов без ущерба для объемов поддержки партнеров.

Янг также отметила, что большая часть денег, выделяемых Украине, остаётся здесь же, в США. Они поступают предприятиям военно-промышленного комплекса, что дает возможность получать больше заказов, выпускать больше продукции, создавать новые рабочие места. Ранее Янг направила письмо законодателям, в котором предупредила о том, что ресурсы для оказания помощи Украине полностью истощатся к концу года в том случае, если не будет принят проект финансирования, запрошенный администрацией Белого дома.

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#сша
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#рабочие места
#интервью
#дома
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За год запасы нефти в США сократились до минимума за 30 лет
10 декабря 2023, 20:48

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Чтобы сдержать рост цен на топливо, Соединённые Штаты израсходовали более 40% стратегического запаса нефти. Всего за год этот показатель снизился до 30-летнего минимума.
Администрация Байдена, сбивая цены на топливо, выбрасывала на рынок сотни миллионов баррелей и в результате растратила огромную часть национальных запасов, передают «Известия». Как сообщил президент Ассоциации нефтегазовой промышленности Тим Стюарт, основные стратегические нефтяные резервы США находятся в подземных хранилищах в Луизиане и Техасе. Они изначально создавались на случай чрезвычайных ситуаций.

Однако Белому дому пришлось воспользоваться запасами, чтобы сдержать рост цен на топливо. Такое решение было принято администрацией для того, чтобы снизить цены на топливо на заправках и благополучно пройти избирательный цикл, считает Стюарт. Глава Ассоциации нефтегазовой промышленности назвал нынешний уровень стратегических запасов нефти угрозой национальной безопасности.

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#администрация
#нефть
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Нидерланды возобновили закупку российского сжиженного природного газа
10 декабря 2023, 11:37

Фото: istockphoto/AlbertPego

После трёхмесячного перерыва Амстердам в сентябре принял решение возобновить закупку сжиженного природного газа (СПГ) в России. Это следует из анализа экономико-статистических данных этой страны.
Согласно исследованию, проведённому аналитиками РИА Новости, в первый месяц после паузы Нидерланды закупили в России 211,5 миллиона кубометров углеводородного топлива на сумму 109 миллионов евро. Учитывая это, общий ежемесячный объем российского экспорта в Страну тюльпанов вырос на 5,3% и составил 410,5 миллиона долларов.

В апреле 2023 года министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что правительство страны прорабатывает возможность прекращения импорта СПГ из России. В частности, было решено не заключать новых соглашений на поставки топлива и изыскивать способы расторжения действующих контрактов. Пауза длилась всё лето, однако с сентября закупки российского СПГ Нидерландами возобновились.

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#нидерланды
#газ
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Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу
Шольц возложил на РФ ответственность за прекращение поставок газа в Европу
09 декабря 2023, 15:48

Фото: iStock/Chepko

Канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители. Об этом Шольц сообщил во время выступления на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
По словам Шольца, «это российский президент прекратил поставки газа по исправному газопроводу». Канцлер подчеркнул, что из-за  прекращения поставок газа из РФ Германия лишилась половину получаемого газа, а Европе в целом не хватило 120 миллиардов кубических метров газа.

Шольц добавил, что немецкие власти приняли решительные соответствующие меры для исправления ситуации. Германия стала закупать больше газа из Норвегии и строить СПГ терминалы на севере государства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из РФ и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ.

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#поставки
#евросоюз
#шольц
#рф
#газ
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Bloomberg: Знаменитые швейцарские часы люксовых марок больше не в тренде
Bloomberg сообщил о резком падении популярности знаменитых швейцарских часов
09 декабря 2023, 10:50

Фото: istockphoto/Miguel Angel Flores

Спрос на швейцарские часы известнейших люксовых брендов значительно возрос в период пандемии. Сейчас бум прошёл и изделия мастеров и компаний из Швейцарии пылятся на полках и витринах магазинов.
По свидетельству аналитиков издания Bloomberg, ажиотажный спрос на престижные хронометры длился три года, «зацепив» период пандемии COVID-19. В 2022 году, например, экспорт часов из Швейцарии достиг рекордной отметки в 28,5 миллиарда долларов. Ещё до конца нынешнего года стало наблюдаться значительное снижение интереса когда-то беззаботных и вполне себе состоятельных клиентов к часам Audemars Piguet, Rolex и других популярных брендов. Покупатели теперь явно осторожнее в тратах, отмечают эксперты агентства.

С падением продаж из-за опасений инфляции и рецессии столкнулись не только производители часов, но и другие компании люксового сегмента, от LVMH до Kering SA (владеет Gucci). Во всех отраслях торговли и производства наблюдается устойчивый спад.

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Подмосковье стало лидером по количеству привлечённых федеральных льготных займов
08 декабря 2023, 20:39

Фото: Istockphoto / Elena Chelysheva

Московская область занимает первое место среди российских регионов по количеству предоставленных льготных займов. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона. За время работы Фонд развития промышленности России профинансировал 145 проектов для промышленных предприятий Подмосковья.
«С 2015 года ФРП выдал 145 льготных займов, благодаря которым предприятия привлекли для реализации своих проектов около 60 млрд рублей. Наш регион занимает лидирующее место в России по числу профинансированных фондом проектов», – отметили в министерстве.
Там добавили, что суммарный объём инвестиций по этим проектам составляет около 100 млрд рублей
 
Топ-5 регионов дополнили Пермский край, Свердловская область, Татарстан и Москва.

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#подмосковье
#московская область
#заём
#экономика
#мининвест мо
#предприятия
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Несколько известных торговых сетей ограничили наценку на куриные яйца
08 декабря 2023, 20:36

Фото: istockphoto/Михаил Руденко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о том, что крупный российский бизнес готов поддержать рекомендации ведомства по ограничению наценки на куриные яйца. Среди них, в частности, торговая сеть «Верный», гипермаркет «Глобус» и магазины системы «Азбука вкуса».
В службе уточнили, что в «Верном» уже приняли решение об ограничении до 5% наценки при тендерных закупках. Также идет поиск возможностей для введения такой же меры при заключении долгосрочных соглашений, передают «Известия». Также отмечается, что компания «Азбука вкуса» впервые в истории современного российского предпринимательства присоединилась к акции по ограничению цен на социально значимые продовольственные товары.

В целом торговые сети установили предел наценки на куриное яйцо в размере от 5% до 10%. В настоящее время ФАС продолжает  анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Для у компаний-производителей в регионах запрошены данные о динамике цен на продукцию, а центральный аппарат обрабатывает информацию о колебаниях стоимости яиц в розничных торговых сетях. 

Эксперты связывают резкий скачок цен на «сырьё для яичницы» со значительным увеличением спроса. Ведомство принимает все доступные меры с целью стабилизировать ситуацию.

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#фас
#эксперты
#аппарат
#меры
#акции
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Импортозамещающий завод систем вентиляции заработает в Подмосковье в 2025 году
08 декабря 2023, 18:10

Фото: Мининвест МО

В Балашихе появится масштабное импортозамещающее производство систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. К строительным работам приступила ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент», сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Производственный комплекс запустят на предоставленной на льготных условиях земле. На объекте уже ведутся работы нулевого цикла.
 
Планируемый объем инвестиций в проект составляет 1,25 млрд рублей. Предприятие начнёт работу в 2025 году, на нём создадут 470 новых рабочих мест. 
 
Новое предприятие будет выпускать широкую линейку воздуховодов, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры, оборудование для вентиляционных систем. 
 
Сегодня «Фабрика Вентиляции ГалВент» – крупнейшее в России предприятие по производству систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов.
 
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#мининвест мо
#экономика
#завод
#производство
#строительство
#балашиха
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Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год
Силуанов назвал санкции среди возможных финансовых угроз для РФ на следующий год
08 декабря 2023, 17:03

Фото: сайт Кремля

Министр финансов России Антон Силуанов выделил возможные финансовые угрозы для России в следующем году, среди них: внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав. Об этом Силуанов сообщил в ходе лекции на выставке-форуме «Россия».
Одним из первых рисков глава Минфина выделил внешние, пояснив, что ключевые государства, выпускающие национализированные валюты, вообще «потеряли всякие тормоза по своей бюджетной денежно-кредитной политике». Что касается второго риска, то Силуанов отметил непредсказуемость действий со стороны данных государств из-за ДКП. В конечном итоге возможной финансовой угрозой для России может послужить дефицит бюджетов этих стран.

Ранее Силуанов сообщил, что Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%. По словам министра финансов, для того, чтобы люди этого не почувствовали, повышаются все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции.

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#инфляция
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