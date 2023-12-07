Участники первой всероссийской акции «Новогодняя экоигрушка» создали более 5 тыс работ

Фото: пресс-центр премии «Экология – дело каждого»
Всероссийская акция «Новогодняя экоигрушка» собрала больше 5 ты экологичных игрушек со всей страны. Акцию впервые запустил Росприроднадзор в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», сообщили в пресс-центре премии.
«Инициатором проекта выступила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Участники своими руками сделали новогодние украшения из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов, показав, как вторичное использование снижает вред окружающей среде», – говорится в сообщении.Участники акции использовали для создания новогодних экоигрушек такие материалы, как компакт-диски, пластиковые бутылки, упаковку, полиэтилен, газеты, одноразовую посуду, пробки, старые пуговицы, пряжу и войлок. Все сувениры украсят самую экологичную ёлку страны. Ее торжественно откроют 13 декабря в Московском зоопарке. В этот день каждый автор игрушки сможет бесплатно посетить зоосад и увидеть свою работу.
«Надеемся, это станет доброй ежегодной традицией. Это самый правильный способ использования вещей, которые остались у вас дома – дать ребёнку выразить себя и показать, что это востребовано. Экология – дело каждого. Это не просто лозунг, это смысл жизни», – сказала Радионова.Премия «Экология – дело каждого» проводится ежегодно с 2021 года и вовлекает детей, молодёжь и взрослых в экологическую повестку, поощряет активность в борьбе за чистую планету. Заявки на четвёртый сезон проекта принимаются до 1 апреля 2024 года на сайте.
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