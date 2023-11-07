Сбербанк отразил самую мощную DDоS-атаку две недели назад

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Сбербанк отразил крупнейшую хакерскую атаку около двух недель назад. Об этом рассказал глава кредитной организации Герман Греф.
«Если говорить про DDoS, то последняя атака была, наверное, недели две назад. Это была самая мощная атака в нашей истории. Она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого», - рассказал Греф.
При этом он отметил, что Сбербанк регулярно сталкивается с хакерскими атаками. По его словам, они происходят около 10 раз в месяц, однако еще никому не удавалось пробить первый из трех контуров защиты банка.
Греф также заявил, что фундаментальный курс сейчас составляет 85-90 рублей за доллар. По его словам, имеется тенденция к небольшому укреплению валюты РФ. Греф добавил, что ожиданий, согласно которым рубль сильно отклонится от имеющихся сейчас уровней, нет. Глава Сбербанка заключил, что до конца года ситуация с курсом рубля останется стабильной.
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Элина Позднякова