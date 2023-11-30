Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что кризис на российском топливном рынке, вынудивший правительство ввести временный запрет на экспорт нефтепродуктов, был вызван неправильными шагами в налоговой политике государства. Об этом говорится в пресс-релизе «Роснефти».
«Большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли», — цитируются слова главы компании в пресс-релизе за январь-сентябрь.
По мнению Сечина, кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре 2023 года был спровоцирован непроработанным решением по сокращению демпфера. Уточняется, что речь идёт о сокращении с сентября демпфера за топливо вдвое, который уже с октября при этом было решено вернуть к прежнему объёму.
«В частности, предусмотрено экономически не обоснованное снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене на нефть сорта Brent. При этом, продолжая применять для налогообложения нерелевантный для РФ ценовой индикатор (котировку Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», — подчеркнул Игорь Сечин.
Глава «Роснефти» добавил, что для налоговых целей хотят прибегнуть к виртуальным затратам на фрахт для более не существующих маршрутов поставки в Европу нефти из России без учёта логистических издержек, конверсионных расходов, затрат на страхование и процентных платежей по кредитам.
«Все это существенно затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов», — цитирует «Роснефть» слова Сечина.
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Диана Аванесян