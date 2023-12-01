FP: Изъятие Западом российских активов усложнит борьбу с терроризмом

Фото: istockphoto/ipopba
Если российские замороженные российские активы будут использоваться в качестве рычага давления, это приведет к возникновению альтернативных финансовых каналов на Глобальном Юге, что снизит возможности западных спецслужб.
Также Демараис указала, что действия Вашингтона и союзников по отношению к замороженным активам России приводит к обвинениям в двойных стандартах. Конфискация российских средств позволит считать, что Запад готов нарушать те самые правила, на исполнении которых так любит настаивать.
Читайте также:
Bloomberg: ЕК представит 12 декабря план евроналога на прибыль с замороженных активов РФ
На Украине отвергли мирный договор без репараций России
В США призвали отменить санкции против России для мира на Украине
Александр Бойцов