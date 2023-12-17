Силуанов: Вопрос о национализации «Балтики» в настоящее время не рассматривается

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Речи о национализации пивоваренной компании «Балтика» в настоящее время не идет. Фирма передана Росимуществу во временное доверительное управление.
В начале декабря президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к руководителю Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой о национализации компании. Официальных комментариев с обеих сторон не последовало.
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