Резонансное дело о махинациях в судах прекратят из-за срока давности

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Громкое уголовное дело о махинациях в судебной системе Москвы и Подмосковья прекратят из-за истечения срока давности. Об этом информирует «Коммерсантъ».
На протяжении четырех лет расследование дела не могли завершить. Доказательства обвинения не были найдены и представлены суду.
Материалы дела о хищении 500 миллионов рублей поступили в Калининский районный суд Тверской области в феврале 2020 года. Однако заседания регулярно переносились, причиной послужили болезни подсудимых и адвокатов.
Уточняется, что за указанный период времени двоих фигурантов освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности дела. У остальных фигурантов срок истечет в конце текущего года.
Напомним, организатором преступной схемы стала учредительница фирмы «Рабикон К» Ираида Ландаренко. В 2004 году она вместе с главами судебных управлений в Москве и Подмосковье разработала схему кражи средств из бюджета.
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Материалы дела о хищении 500 миллионов рублей поступили в Калининский районный суд Тверской области в феврале 2020 года. Однако заседания регулярно переносились, причиной послужили болезни подсудимых и адвокатов.
Уточняется, что за указанный период времени двоих фигурантов освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности дела. У остальных фигурантов срок истечет в конце текущего года.
Напомним, организатором преступной схемы стала учредительница фирмы «Рабикон К» Ираида Ландаренко. В 2004 году она вместе с главами судебных управлений в Москве и Подмосковье разработала схему кражи средств из бюджета.
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Екатерина Коршунова