США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты ARRW

Фото: iStock/ Tanaonte
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов сообщили об успешном проведении испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A ARRW в Тихом океане, передает Reuters.
В американских ВВС рассказали, что испытания проводились 17 марта. Ракету выпустил стратегический бомбардировщик B-52, который вылетел с острова Гуам. Какую скорость полета удалось достичь ракете, ведомство не уточнило. После испытаний в конце 2022 года сообщилось, что она развила скорость, в пять раз больше скорости звука.
AGM-183A ARRW — гиперзвуковая ракета с твердотопливным ускорителем и управляемым боевым блоком. Разработчик — корпорация Lockheed Martin. Предельная дальность ракеты составляет 1,6 тыс. км. Оружие предназначено для поражения сухопутных объектов, кораблей, а также быстро меняющих положение целей.
В 2022 году состоялось три испытания ARRW, и все оказались неудачными, что отметило планы по запуску ракеты в производство.
Читайте также:
Bloomberg: Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты ARRW
В США успешно испытали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A
США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM
AGM-183A ARRW — гиперзвуковая ракета с твердотопливным ускорителем и управляемым боевым блоком. Разработчик — корпорация Lockheed Martin. Предельная дальность ракеты составляет 1,6 тыс. км. Оружие предназначено для поражения сухопутных объектов, кораблей, а также быстро меняющих положение целей.
Читайте также:
Bloomberg: Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты ARRW
В США успешно испытали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A
США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM
Ювелина Бернст