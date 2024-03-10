В США успешно испытали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A

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Компания Stratolaunch LLC объявила об успешном проведении первого управляемого полета гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1) в рамках программы ВМС США по разработке гиперзвуковых полетов.
В ходе испытаний TA-1 продемонстрировал безопасный спуск с воздуха, активацию двигателя, разгон, набор высоты и контролируемую посадку на воду.
Ранее компания RTX провела успешные испытания микроволновой пушки CHIMERA, способной отслеживать и атаковать воздушные объекты на тактически значимых расстояниях.
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«Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полета испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1», — говорится в официальном сообщении.
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Артем Кузьмин