В США успешно испытали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A

Грузия все еще стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия «второго фронта» против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя правящей партии «Грузинская мечта» и экс-премьера страны Ираклия Гарибашвили.