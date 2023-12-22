Стал известен новый гендиректор переданного Росимуществу автодилера «Рольф»

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Новым генеральным директором автодилера «Рольф», который указом Путина был передан во временное управление Росимуществу, назначен Алексей Гуляев. Ранее он занимал должность операционного директора в российской компании «Авилон,», одном из первых в стране дилеров Ford Motor Company.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимуществу продиктовано исключительно экономической целесообразностью, а также с учётом известной международной экономической конъюнктуры.
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Александр Бойцов