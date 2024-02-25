Стало известно, чем Европа заменила русскую водку

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В ответ на продолжающийся конфликт между Россией и Украиной Европейский союз ввел ряд санкций против России, в том числе запрет на импорт водки. Этот запрет оказал значительное влияние на рынок водки в ЕС, а также на экспорт водки из России, пишет РИА Новости.
США, Черногория и Украина получили основную выгодуот запрета Евросоюза на ввоз русской водки. В прошлом году эти страны активнее всего наращивали импорт водки и иного алкоголя в страны ЕС.
Так, США по итогам года увеличили поставки более чем вдвое, или на 20,8 миллиона евро — до 37,7 миллиона евро. Это моментально вывело страну на первое место в рейтинге крупнейших поставщиков. На втором месте оказалась Черногория. За один год она повысила объемы экспорта алкоголя в ЕС на 13,4 миллиона евро с 6,6 тысячи евро (сразу в 2017 раз). Такая динамика подняла страну на четвертое место в рейтинге крупнейших поставщиков.
Украина по итогам прошлого года заняла вторую строчку в списке крупных импортеров с объемом поставок более чем в 19 миллионов евро. По сравнению с 2022 годом рост составил 24,5%, или 3,8 миллиона евро - это третье место в рейтинге «активности».
Также в списке крупнейших импортеров по итогам прошлого года оказались Великобритания (третье место) и Белоруссия (пятое место). Англичане нарастили поставки всего на 7%, до 14,2 миллиона евро, а российский сосед — на 15%, до 6,8 миллиона евро.
А экспорт водки из России рухнул в 59 раз, до 617,3 тысячи евро. Этому падению способствовал запрет на импорт водки из нашей страны, установленный в рамках шестого санкционного пакета. Между тем, несмотря на запрет, есть в Евросоюзе страны, которые не отказались от закупок русской водки. Крупнейшими покупателями российского горячительного напитка в ЕС в 2023 году стали Германия (328,5 тысячи евро), Латвия (101,5 тысячи евро), Чехия и Голландия (по 60 тысяч евро).
Запрет на импорт российской водки может привести к сокращению производства водки в России и потере рабочих мест. Кроме того, это может нанести ущерб российскому бюджету, поскольку экспорт водки является одним из источников дохода для страны.
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Так, США по итогам года увеличили поставки более чем вдвое, или на 20,8 миллиона евро — до 37,7 миллиона евро. Это моментально вывело страну на первое место в рейтинге крупнейших поставщиков. На втором месте оказалась Черногория. За один год она повысила объемы экспорта алкоголя в ЕС на 13,4 миллиона евро с 6,6 тысячи евро (сразу в 2017 раз). Такая динамика подняла страну на четвертое место в рейтинге крупнейших поставщиков.
Также в списке крупнейших импортеров по итогам прошлого года оказались Великобритания (третье место) и Белоруссия (пятое место). Англичане нарастили поставки всего на 7%, до 14,2 миллиона евро, а российский сосед — на 15%, до 6,8 миллиона евро.
А экспорт водки из России рухнул в 59 раз, до 617,3 тысячи евро. Этому падению способствовал запрет на импорт водки из нашей страны, установленный в рамках шестого санкционного пакета. Между тем, несмотря на запрет, есть в Евросоюзе страны, которые не отказались от закупок русской водки. Крупнейшими покупателями российского горячительного напитка в ЕС в 2023 году стали Германия (328,5 тысячи евро), Латвия (101,5 тысячи евро), Чехия и Голландия (по 60 тысяч евро).
Запрет на импорт российской водки может привести к сокращению производства водки в России и потере рабочих мест. Кроме того, это может нанести ущерб российскому бюджету, поскольку экспорт водки является одним из источников дохода для страны.
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Сергей Калугин