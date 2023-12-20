Нарколог Холдин рассказал, как алкоголь влияет на вес человека

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Нарколог Виталий Холдин рассказал, почему алкоголь способствует набору веса. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что из-за употребления большого количества алкоголя у человека начинается переедание и набор веса.
Врач подчеркнул, что для избежания набора лишнего веса в новогодние праздники рекомендуется полностью убрать употребление алкоголя или отдавать предпочтение слабоалкогольным напиткам, бокалу сухого вина или фужеру шампанского брют. Также стоит не налегать на праздничные блюда и стараться питаться умеренно.
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«<…> Прием алкоголя усиливает аппетит. Поэтому, даже если вы не голодны, вы съедите больше, чем обычно, запивая угощение алкоголем. А в длинные новогодние праздники, как правило, люди хотят себя побаловать, много готовят, ходят друг к другу в гости, что приводит к перееданию. При этом алкоголь ещё и источник калорий, которые добавляются к общему рациону, при этом он не содержит полезных питательных веществ, что может привести к набору веса, так как излишки калорий преобразуются в жир», — поделился Виталий Холдин.
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