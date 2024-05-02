Стало известно, как возвращение релокантов в Россию отразилось на экономике страны

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Возвращение уехавших после начала спецоперации граждан РФ ускоряет рост российской экономики. Об этом информирует агентство Bloomberg.
Уточняется, что экономическая активность релокантов добавила от одной пятой до одной трети к 3,6% годового экономического роста в прошлом году. Вернувшиеся в Россию работники составляют 0,3 процентного пункта от общего количества занятых в экономике, что мало влияет на облегчение острой нехватки рабочей силы на российском рынке труда.
По оценкам агентства, вернувшиеся россияне помогают стране пережить санкции и добиться положительных экономических показателей.
Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20. Экономика страны выросла на 3,6 процентного пункта, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%.
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По оценкам агентства, вернувшиеся россияне помогают стране пережить санкции и добиться положительных экономических показателей.
Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20. Экономика страны выросла на 3,6 процентного пункта, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%.
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Екатерина Коршунова