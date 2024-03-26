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Стоимость импорта урана из России для Евросоюза достигла максимума с 2013 года — €1713 за килограмм, сообщает РИА Новости на основании открытых данных.
Объемы поставок российского обогащенного урана в ЕС по итогам минувшего года составили 253 тонны на 430 млн евро. На Россию пришлось 19% всех его покупок европейскими странами. Россия уступила Великобритании (с долей в 28%) и Нидерландам (20%).
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Ювелина Бернст