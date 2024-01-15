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Россия вновь стала главным экспортером урана в США

Россия в ноябре 2023 года впервые с мая стала главным экспортером урана в США
15 января 2024, 03:23
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В ноябре прошлого года Россия впервые с мая стала основным поставщиком урана в США, заменяя Японию в поставках из Германии и Франции, передает РИА Новости.

По данным американской статслужбы, за 11 месяцев 2023 года США приобрели урановое топливо у четырех стран (России, Великобритании, Японии и Бельгии) на сумму почти 191 миллион долларов. Россия лидировала с экспортом на 96 миллионов долларов, Великобритания занимала четверть этого объема, Япония — 22%, а Бельгия — 1,3%.

В ноябре стоимость поставок урана из России в США выросла почти на половину по сравнению с октябрем. Ранее в 2023 году Россия занимала 2-4 место по объемам поставок урана в США. В этом контексте, суммарные поставки урана из России в США за 11 месяцев 2023 года достигли максимального уровня с 2010 года, составив 1,017 миллиарда долларов. В прошлом году за аналогичный период этот показатель был 1,026 миллиарда долларов, а в 2022 году — 766 миллионов долларов.

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Израильского футболиста задержали в Турции за поддержку операции в Газе
15 января 2024, 03:36

Фото: istockphoto.com/XiXinXing

Израильский полузащитник «Антальяспор», выступающий в турецкой футбольной лиге, Сагив Йехезкель, был арестован в Турции по обвинению в «публичном разжигании вражды и ненависти».
Обвинение было выдвинуто в связи с жестом игрока в поддержку израильской операции в секторе Газа во время футбольного матча. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч объявил об этом в воскресенье.

Тунч также выразил осуждение военных действий Израиля в секторе Газа. Судебное разбирательство по делу Йехезкеля было начато главной прокуратурой Антальи.

Во время матча между «Антальяспор» и «Трабзонспор» 14 января Йехезкель указал на повязку на своей руке с надписью «100 дней. 7.10» и изображением звезды Давида после забитого гола.

Эта надпись отражала 100-й день палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября 2023 года. В ответ на это действие клуб «Антальяспор» исключил Йехезкеля из состава, объявив, что он поступил против национальных ценностей Турции.

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#операции
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Глава МВФ заявила, что ИИ повлияет на 40 процентов рабочих мест в мире
Глава МВФ Георгиева: искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире
15 января 2024, 03:31

Фото: Istockphoto / vchal

По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, технологии искусственного интеллекта (ИИ) окажут воздействие почти на 40% рабочих мест в мире, замещая некоторые из них и дополняя оставшиеся.
В своей колонке на сайте фонда Георгиева подчеркнула необходимость осторожного баланса политик для раскрытия потенциала искусственного интеллекта.

Согласно главе МВФ, среди развитых экономик около 60% рабочих мест подвержены влиянию ИИ, при этом половина из них получит преимущества благодаря этой технологии. Для развивающихся экономик эта доля составляет 40%, а для стран с низкими доходами — 26%.

Георгиева признала потенциал искусственного интеллекта для повышения производительности, усиления развития глобальной экономики и увеличения доходов по всему миру. Однако она также выразила опасение по поводу возможного увеличения неравенства и сокращения рабочих мест.

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В России участились случаи «похищения» людей мошенниками
В России участились случаи «похищения» людей мошенниками — «Известия»
15 января 2024, 03:24

Фото: iStock/Prostock-Studio

Куратор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Алла Храпунова заявила, что в последнее время мошенники всё чаще стали прибегать к обманной схеме с мнимым «похищением» людей. Об этом пишут «Известия».
Она отметила, что чаще всего злоумышленники звонят пожилым людям.

«В разговоре они используют разные легенды — например, о том, что со счёта человека пытаются украсть деньги, что жизни близких пенсионера грозит опасность, или просят помощи в поимке опасных преступников. Далее жертву «ведут», постоянно поддерживая чувство опасности. Человеку строго указывают не общаться с семьей и выкинуть SIM-карту, чтобы органы не могли вычислить местонахождение жертвы», — говорится в публикации.

Храпунова добавила, что преступники при этом заставляют человека затаится в отеле, на съёмной квартире или даже в другом городе. Спустя некоторое время родственники жертвы получают сигнал о том, что человек похищен и за него необходимо заплатить выкуп.

По словам адвоката Анны Лисицкой, мошенники рассчитывают, что родственники жертвы испугаются и отдадут деньги для спасения близкого человека. Она посоветовала тем, кто получил информацию о похищении человека, первым делом попытаться любыми способами связаться с пропавшим.

«Ни в коем случае не переводите деньги. Если ваш родственник (особенно если это ребёнок) не отвечает на звонки и вы не знаете его местоположение, сразу обратитесь в полицию. Будет хорошо, если вы сделаете запись телефонного разговора с преступниками», - резюмировала юрист.

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#жертвы
#запись
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На Чукотке зафиксировали первые случаи гриппа H1N1
15 января 2024, 02:50

Фото: iStock/monstArrr_

На Чукотке зафиксированы первые случаи заболевания гриппом H1N1, однако благодаря высокому уровню вакцинации населения, штамму болезни не удалось распространиться по территории округа, сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора, передает ТАСС.
Представители ведомства подчеркнули, что несмотря на регистрацию случаев свиного гриппа с начала года, ситуация остается стабильной благодаря достаточно высокому уровню вакцинации населения, превышающему 60% от общего числа жителей Чукотки.

Они также отметили, что в настоящее время в регионе нет закрытых на карантин учреждений, связанных с ОРВИ, гриппом или коронавирусом. В декабре 2023 года были превышены эпидпороги заболеваемости, но сейчас на Чукотке отмечается самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом в стране. С начала пандемии инфекция была подтверждена у 7,7 тыс. человек.

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#человек
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В результате наводнений в Рио-де-Жанейро погибли 11 человек
G1: жертвами наводнений из-за сильных дождей в Рио-де-Жанейро стали 11 человек
15 января 2024, 02:34

Фото: istockphoto/Antonio Blanco

Сильные дожди в Рио-де-Жанейро привели к наводнениям, в результате чего, по данным местных спасательных служб, погибли 11 человек, сообщает местный портал G1.
Согласно информации портала, наводнения затронули северную часть города в течение субботы и воскресенья. Это также повлияло на функционирование автобусов и метро, и все запланированные мероприятия были отменены.

Портал, ссылаясь на данные спасательных служб, подчеркивает, что 11 человек погибли в результате наводнений, вызванных обильными дождями в северной части Рио-де-Жанейро. Префект города Эдуардо Паес объявил введение режима чрезвычайного положения.

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Врач предупредил об опасности храпа
Врач Зайцев: храп повышает риск развития тяжелых заболеваний
15 января 2024, 02:23

Фото: istockphoto.com/tommaso79

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik предупредил о том, что храп может увеличить риск развития серьезных заболеваний. Он пояснил причины этого нарушения дыхания и предложил способы его преодоления.
ЛОР-врач подчеркнул, что храпящие звуки во сне указывают на недостаточное поступление кислорода в мозг.

По его словам, «когда человек храпит, его головной мозг не получает достаточной вентиляции, так как нормальная вентиляция головного мозга осуществляется через нос во время дыхания.

А храп при сне сопровождается дыханием через горло, что означает, что мозг страдает».

Зайцев охарактеризовал храп как «ужасную историю» и подчеркнул, что это нарушение дыхания может привести к повышению артериального давления и, в конечном итоге, стать причиной инфаркта или инсульта.

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Юрист Соловьёв предупредил россиян, когда могут не назначить пенсию
Юрист Соловьёв: При нехватке стажа или баллов пенсию могут не назначить
15 января 2024, 02:17

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Юрист Иван Соловьёв заявил, что лучше обращаться за назначением пенсии заранее, чтобы у Соцфонда было время найти все необходимые сведения. При этом в ряде случаев в выплате могут отказать, предупредил россиян специалист. Об этом пишет «Прайм».
Соловьёв пояснил, что обратиться в территориальный орган Социального фонда можно не ранее, чем за два года до назначения выплаты. При этом в большинстве случаев специалистам фонда достаточно месяца, чтобы обработать обращение и проверить достоверность данных, отметил юрист.

Отказать в назначении пенсии могут в том случае, если гражданину не хватает стажа или баллов. Исключением является социальная пенсия, которая назначается гражданам РФ без трудового стажа, добавил Иван Сольвьёв.

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Умер актер из «Елок» Адылбек Атыхаев
Актер Адылбек Атыхаев из «Елок» умер в возрасте 57 лет
15 января 2024, 01:37

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 57 лет скончался актер Адылбек Атыхаев, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале.
«Друзья, сегодня для нас день глубокой печали. Двенадцатого января ушел из жизни Адылбек Атыхаев. Мы выражаем самые искренние соболезнования его родным, близким и друзьям», - говорится в официальном сообщении студии.
Согласно информации студии, Атыхаев посвятил более 20 лет своей жизни работе в Bazelevs. Причина его смерти не раскрывается. Актер принимал участие в нескольких фильмах франшизы «Елки», где исполнил роль дворника, работающего на Красной площади.

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Вильфанд предупредил россиян о сильном потеплении
15 января 2024, 01:08

Фото: iStock/Elen11

Сильное потепление ожидается в большинстве регионов европейской части России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.
Он уточнил, что потепление придёт с понедельника, 15 января, в ЦФО, ПФО, а также на юг страны и Северо-Кавказский федеральный округ. Так, циклон обойдёт стороной лишь Северо-Западный федеральный округ.

По словам эксперта, 15 января температура будет держаться на уровне нормы, так как за счёт перемещения воздушных масс с севера и северозапада ночь станет прохладной.

«Примерно на 10-12 градусов от ночи к утру температура повысится, но по сравнению с выходными днями, температура повысится на 20-25 градусов», — цитирует агентство слова собеседника.

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