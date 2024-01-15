Россия вновь стала главным экспортером урана в США

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В ноябре прошлого года Россия впервые с мая стала основным поставщиком урана в США, заменяя Японию в поставках из Германии и Франции, передает РИА Новости.
В ноябре стоимость поставок урана из России в США выросла почти на половину по сравнению с октябрем. Ранее в 2023 году Россия занимала 2-4 место по объемам поставок урана в США. В этом контексте, суммарные поставки урана из России в США за 11 месяцев 2023 года достигли максимального уровня с 2010 года, составив 1,017 миллиарда долларов. В прошлом году за аналогичный период этот показатель был 1,026 миллиарда долларов, а в 2022 году — 766 миллионов долларов.
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