Стоимость красной икры достигла исторического максимум в России

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Стоимость красной икры достигла в России исторического максимума, сообщает «Интерфакс».
«Таких цен на красную икру еще не было. Стоимость килограмма икры чавычи свежего посола во Владивостоке доходит до 10 тысяч рублей, на Камчатке — до 9 тысяч», – рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
При этом, по его словам, икра горбуши – самого популярного вида лососевых – достигла 7,5 тысячи рублей за 1 килограмм. Савельев отметил, что пока основной объем продаж приходится на прошлогоднюю красную икру.
Объективные причин для такого повышения цен отсутствуют, заявили эксперты. В 2023 году вылов лососей в России составил 609 тыс. тонн, что является вторым показателем после рекордного 2018 года, заключил Александр Савельев.
Ранее сообщалось, что с 1 января по 15 июня 2024 года объем продаж черной икры в России увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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Александр Климов