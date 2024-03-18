Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов, сообщил Дуров

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Основатель Telegram Павел Дуров объявил о выпуске облигаций на сумму 330 миллионов долларов на прошлой неделе.
В своем Telegram-канале он объяснил это решение, желанием поддержать дальнейшее развитие мессенджера.
Он также отметил, что спрос на облигации оказался выше предложения, и условия выпуска оказались выгодными для компании.
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«На прошлой неделе мы выпустили облигации на сумму в 330 миллионов долларов, чтобы обеспечить продолжающееся расширение Telegram ускоренными темпами», — подчеркнул Дуров.
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Артем Кузьмин