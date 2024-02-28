Дуров анонсировал монетизацию для Telegram-каналов

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Владельцы Telegram-каналов смогут получать деньги за рекламу уже с марта этого года. Такое заявление сделал основатель мессенджера Павел Дуров, чьи слова приводит Baza.
Однако есть небольшой нюанс – прибыль будет выплачиваться в криптовалюте Toncoin. Пользователи мессенджера смогут либо обналичить её, либо реинвестировать в продвижение и улучшение своих каналов, подчеркнул Дуров.
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Анастасия Чинкова