The Times: Санкции против алмазов из России вызвали хаос на мировом рынке

Введение санкций против российских алмазов «вызвало хаос на международном ювелирном рынке», пишет влиятельное британское издание The Times. По его данным, трейдеры жалуются на длительные задержки с поставками, возникшие из-за того, что поступающие в Евросоюз (ЕС) алмазы должны отправлять в Антверпен для проверки их происхождения.