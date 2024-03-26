The Times: Санкции против алмазов из России вызвали хаос на мировом рынке

Фото: iStock/onsuda
Введение санкций против российских алмазов «вызвало хаос на международном ювелирном рынке», пишет влиятельное британское издание The Times. По его данным, трейдеры жалуются на длительные задержки с поставками, возникшие из-за того, что поступающие в Евросоюз (ЕС) алмазы должны отправлять в Антверпен для проверки их происхождения.
Также сотрудники отрасли пожаловались на дополнительные расходы и недовольство клиентов. Один из работников сферы торговли алмазами сказал газете, что теперь на выполнение каждого заказа уходит до двух недель.
Противники введенных Евросоюзом санкций напоминают, что другие алмазные центры, — такие как Индия, Дубай и Тель-Авив, — не вводили подобных санкций в отношении российских алмазов. Из-за этого российская компания АЛРОСА, монополист в сфере алмазодобычи, «почувствовала незначительное влияние на свои продажи» после ограничений со стороны ЕС.
Ранее РИА Новости, сославшись на прокуратуру Антверпена, сообщило о том, что в Бельгии провели обыски в рамках расследования уголовного дела по поводу якобы импорта «санкционных» российских алмазов после введения санкций. По информации бельгийских прокуроров, в ходе следственных мероприятий задержали четверых мужчин в возрасте 41, 43, 47 и 64 лет, а также документы как на цифровых, так и на бумажных носителях.
Введение антироссийских санкций в отношении алмазов может обернуться замещением на рынке природных камней искусственными, из-за чего возникнет проблема глобального масштаба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023. Чиновник отметил, что страны «Большой семерки» и Европейский союз хотят запретить поставки алмазов на свои рынки, за счет механизма сертификации всех партий через AWDC или GIA. Он также отметил, что на сегодняшний день никто не может составить конкуренцию российскому производству алмазов, поэтому заместить его не получится.
Читайте также:
Минфин предупредил о последствиях введения санкций на алмазы из России
«То, что происходит сейчас, является прелюдией к гораздо более масштабным потрясениям в конце года, которые могут привести к существенному росту цен»,— сказал другой представитель отрасли.
Ранее РИА Новости, сославшись на прокуратуру Антверпена, сообщило о том, что в Бельгии провели обыски в рамках расследования уголовного дела по поводу якобы импорта «санкционных» российских алмазов после введения санкций. По информации бельгийских прокуроров, в ходе следственных мероприятий задержали четверых мужчин в возрасте 41, 43, 47 и 64 лет, а также документы как на цифровых, так и на бумажных носителях.
Введение антироссийских санкций в отношении алмазов может обернуться замещением на рынке природных камней искусственными, из-за чего возникнет проблема глобального масштаба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023. Чиновник отметил, что страны «Большой семерки» и Европейский союз хотят запретить поставки алмазов на свои рынки, за счет механизма сертификации всех партий через AWDC или GIA. Он также отметил, что на сегодняшний день никто не может составить конкуренцию российскому производству алмазов, поэтому заместить его не получится.
Читайте также:
Минфин предупредил о последствиях введения санкций на алмазы из России
Артем Путинцев