Минфин предупредил о последствиях введения санкций на алмазы из России

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Введение антироссийских санкций в отношении алмазов может обернуться замещением на рынке природных камней искусственными, из-за чего возникнет проблема глобального масштаба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023, пишет РИА Новости.
Моисеев отметил, что страны «Большой семерки» и Европейский союз хотят запретить поставки алмазов на свои рынки, за счет механизма сертификации всех партий через AWDC или GIA. Он также отметил, что на сегодняшний день никто не может составить конкуренцию российскому производству алмазов, поэтому заместить его не получится.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что скоро презентует предложение по 12-му пакету санкций в отношении РФ, которые затронут тему российских алмазов.
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«В результате возможный краткосрочный ажиотажный спрос на алмазы оставшихся производителей сменится резким снижением предложения и обвалом стоимости алмазов, ускоренным замещением природных камней более доступной по цене синтетикой, которая, кстати, может производиться в неограниченных объемах», — добавил Моисеев.
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Алина Юрчак