ЦБ: годовая инфляция в декабре 2023 года составила 7,42%

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Годовая инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42%, в декабре показатель замедлился до 0,73%, следует из анализа Банка России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что накануне обсуждал экономическую ситуацию с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Говоря об инфляции, глава государства отметил, что совместными усилиями Банка России и правительства удастся решить данную задачу по снижению.
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Екатерина Коршунова