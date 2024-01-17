Минфин России: в Фонде национального благосостояния не осталось евро

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Минфин избавился от евро в Фонде национального благосостояния. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.
По информации ведомства, в декабре прошлого года часть средств ФНБ на счетах в Центробанке «в суммах 114 947,6 миллиона юаней, 232 584,5 килограмма золота в обезличенной форме и 573,7 миллиона евро была реализована за 2 900 000,0 млн рублей». Сообщается, что реализованные средства были зачислены на единый счет федерального бюджета для покрытия дефицита.
Отмечается, что объем Фонда национального благосостояния на 1 января текущего года равен 11,965 триллионам рублей, что составляет 8% ВВП.
Ранее сообщалось, что Сбербанк по итогам 2023 года получил рекордную чистую прибыль, размер которой составляет 1,493 трлн рублей.
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Отмечается, что объем Фонда национального благосостояния на 1 января текущего года равен 11,965 триллионам рублей, что составляет 8% ВВП.
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Екатерина Коршунова