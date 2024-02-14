ЦБ предложил ограничить внесение наличных в банкомате для борьбы с мошенниками

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор для борьбы с мошенниками предлагает ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с токенизированных карт и приложений. Об этом Набиуллина сообщила на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.
Глава Центробанка рассказала, что проблемы с безналичными переводами в большинстве случаев решаются, однако ситуация с наличными гораздо сложнее. По словам Набиуллиной, люди берут в банке кредиты наличными, после чего приходят в банкомат и осуществляют перевод средств на «безопасный» счет в другом банке, но на самом деле этот счет является мошенническим.
Чтобы избежать таких ситуаций, глава регулятора заявила о необходимости рассмотреть вопрос по установлению лимитов для внесения наличных по токенизированным картам, по приложениям через терминал. Еще одной возможной мерой по борьбе с кибермошенничеством является обязательность информационного обмена в процессе осуществления работ по кибербезопасности.
Ранее Банк России предупредил о существующих мошеннических схемах по разблокировке иностранных активов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Чтобы избежать таких ситуаций, глава регулятора заявила о необходимости рассмотреть вопрос по установлению лимитов для внесения наличных по токенизированным картам, по приложениям через терминал. Еще одной возможной мерой по борьбе с кибермошенничеством является обязательность информационного обмена в процессе осуществления работ по кибербезопасности.
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Екатерина Коршунова