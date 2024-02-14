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ЦБ предложил ограничить внесение наличных в банкомате для борьбы с мошенниками

ЦБ предложил ввести лимит на внесение денег в банкомате с токенизированных карт
14 февраля 2024, 11:28
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор для борьбы с мошенниками предлагает ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с токенизированных карт и приложений. Об этом Набиуллина сообщила на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.
Глава Центробанка рассказала, что проблемы с безналичными переводами в большинстве случаев решаются, однако ситуация с наличными гораздо сложнее. По словам Набиуллиной, люди берут в банке кредиты наличными, после чего приходят в банкомат и осуществляют перевод средств на «безопасный» счет в другом банке, но на самом деле этот счет является мошенническим.

Чтобы избежать таких ситуаций, глава регулятора заявила о необходимости рассмотреть вопрос по установлению лимитов для внесения наличных по токенизированным картам, по приложениям через терминал. Еще одной возможной мерой по борьбе с кибермошенничеством является обязательность информационного обмена в процессе осуществления работ по кибербезопасности.


Ранее Банк России предупредил о существующих мошеннических схемах по разблокировке иностранных активов. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Расходы Польши на оборону больше, чем у Соединённых Штатов
Financial Times: Польша тратит на оборону почти на 4 процента больше, чем США
14 февраля 2024, 01:07

Фото: iStock/MikeMareen

Польша тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты. Об этом пишет британское издание Financial Times. При этом в количественном отношении американские расходы на военные цели в двадцать пять раз превышают польские.

Всего 11 из 31 стран-членов НАТО в 2023 году достигли цели по расходу 2% ВВП на оборону: США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три страны Балтии. При этом расходы Североатлантического альянса заметно выросли после начала конфликта на Украине.

НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед альянсом , в частности, пообещала Германия. Сейчас доля военных расходов стран «старой Европы» является сравнительно невысокой: Франции — 1,9% ВВП, Германии — 1,6 %, а Испании — 1,2%.

Польша и Германия должны взять на себя общую ответственность за помощь Украине и мобилизацию стран ЕС. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.По его словам, Варшава и Берлин должны совместно нарастить производство военной продукции не за 10 или 15 лет, а уже в самые ближайшие месяцы.

Страны НАТО на востоке должны увеличить свой потенциал для противодействия России за три года, а Польша не исключает начало вооружённого конфликта с Россией, заявил ранее вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он добавил, что Варшава уже давно начала наращивать и улучшать свой военный потенциал: сейчас в польской армии проводится аудит, восполняется дефицит оружия, а также необходимой военным экипировки.

По данным СМИ, НАТО собирается публично заявить, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа. Тот считает, что государства-члены альянса должны увеличить траты на поддержку Украины, или же Вашингтону придется поставить свои интересы на первое место.

Бывший глава Белого дома объяснил, что в свое время предупредил 20 стран, которые не платили долю, о прекращении военной защиты со стороны США, тогда, по словам Трампа, деньги полились рекой.

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#польша
#сша
#оборона
#расходы
#экономика
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В КНР раскритиковали идею санкций ЕС против работающих с РФ китайских компаний
Пекин назвал незаконными санкции ЕС против работающих с РФ компаний из КНР
13 февраля 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

Пекин выразил решительный протест в связи с предложением Евросоюза о введении торговых ограничений в отношении трёх китайских компаний. Поводом для санкций ЕС называлось сотрудничество фирм из КНР с российскими партнёрами.
Ранее в Евросоюзе высказали предложение запретить европейским компаниям проводить торговые операции с некоторыми фирмами из КНР, Индии, Сербии и Турции. Предлогом стало то, что они сотрудничают с партнёрами из РФ и тем самым оказывают содействие России на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, в котором отмечалось, что Пекин готов принять ответные меры для того, чтобы защитить права и интересы китайских компаний. Во внешнеполитическом ведомстве КНР заявили, что санкции, предлагаемые ЕС против фирм из Поднебесной, являются незаконными.

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#операции
#ес
#рф
#китай
#мид
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В Подмосковье появится мебельное производство за 1 млрд рублей
13 февраля 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Сергиево-Посадском городском округе построят новый промышленный комплекс по производству мебели. Реализация проекта компании «Комфорт М-8» стартует в этом году, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Объём инвестиций превысит 1 млрд рублей. На первом этапе инвестор планирует построить производственную площадку площадью 7 тыс. кв. м, а в дальнейшем увеличить площадь предприятия до 25-30 тыс. «квадратов». Запустить комплекс планируется в 2027 году», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На действующем предприятии в Подмосковье компания производит офисную и кухонную мебель. Заказчиками являются строительные компании, госучреждения и гостиницы. В день производится 120 тонн продукции, которая поставляется в мебельные магазины по всей России.

Строительство нового предприятия расширит линейку выпускаемой продукций, в том числе импортозамещающей. По данным министерства, реализация проекта позволит создать около 80 рабочих мест.

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#московская область
#импортозамещение
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Аналитик Васильев спрогнозировал курс евро до 100 рублей в марте
13 февраля 2024, 17:52

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Главный аналитик банка Михаил Васильев отметил, что в марте евро будет располагаться в диапазоне 96-100 рублей.
«Основными валютами в России сейчас являются в большей степени юань, и в меньшей степени – доллар. Поэтому курс евро к рублю во многом определяется через пару юань-рубль, и курс евро к доллару и юаню на глобальном рынке», — объяснил в беседе с Газета.ру Васильев.

Он напомнил о стагнации европейской экономики, из-за чего темпы её роста колеблются около нуля.

По его словам, поддерживать рубль будут продажа валютной выручки в России для крупнейших экспортеров, сезонно пониженный спрос на валюту, продажи юаней из резервов и высокие процентные ставки.

Ранее кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что в начале марта рубль ждут сильные колебания.

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#евро
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#курс
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В Балашихе выпустили инновационный материал для дорожного строительства
13 февраля 2024, 17:03

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Балашихе создали материал для строительства оснований дорог, устойчивый к перепадам низких температур. Инновационную продукцию разработали на базе научно-производственной организации «НПП СК Мост», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Материал уже защищён патентом и товарным знаком. В нём соединены решётка и пенно-стекольный щебень, что позволяет выполнять функцию как несущего, так и теплоизоляционного слоёв. Пока его будут в качестве эксперимента применять на участках и откосах автодорог, конусах мостовых сооружений. В дальнейшем планируется распространение материала в регионах с вечной мерзлотой», – говорится в сообщении.
НПО «НПП СК Мост» появилась в Балашихе в 1993 году. Предприятие разрабатывает и внедряет инновационные материалы и технологии в области транспортного строительства.

Важнейшие разработки компании — дренажные брикеты «Козинаки», литые смеси асфальтобетонные «Мостлаб» в брикетах и другая продукция.

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#мининвест мо
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#дороги
#строительство
#инновации
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Торги на фондовом рынке Московской биржи остановлены без объяснения причин
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке без объяснения причин
13 февраля 2024, 14:59

Фото: istockphoto/AUDINDesign

Сегодня, 13 февраля в 13:58 были приостановлены торги на фондовом рынке Московской биржи (МОЕХ). В сообщении представителей площадки указано, что об их возобновлении будет сообщено дополнительно.
В сентябре прошлого года Мосбиржа приостанавливала операции с фьючерсами и опционами, напоминает «Коммерсант». Тогда это было связано с техническим сбоем в работе торгово-клиринговой системы. В фондовом сегменте Московской биржи в последний раз торги приостанавливались 24 февраля 2022 года.

Накануне представители торговой площадки предупреждали, что 13 и 14 февраля будут проводиться технические работы по обновлению системы на тестовом контуре «Т1» фондового и валютного рынка, из-за чего может быть затруднён доступ к некоторым сервисам. Связана ли именно с этим приостановка операций на фондовом рынке, не сообщается.

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#площадки
#биржа
#рынок
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Подмосковье удержало лидерство по производству сыра в России
13 февраля 2024, 13:21

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область вновь заняла первое место по производству сыра в стране, лидерские позиции регион удерживает третий год подряд за счёт постоянного наращивания объёмов выпуска продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Московская область продолжает удерживать первое место в стране по производству сыра, наращивая объемы и увеличивая отрыв. (…) В декабре минувшего года в регионе было произведено более 36% от общего объема сыра, произведённого в Центральном федеральном округе, и более 19% от общероссийского объема», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владислава Мурашова.
Мурашов отметил, что заслуга в этом достижении принадлежит агропроизводителям, при этом, со своей стороны, власти региона реализуют различные меры поддержки для предприятий агропромышленного комплекса, которые также позитивно сказываются на результатах.

В числе предприятий, обеспечивших Московской области лидирующие позиции на российском рынке, Владислав Муращов назвал Озерецкий сыродельный комбинат и предприятие «Сыродел» их Дмитровского округа, Мытищинский молочный завод, предприятие «Хохланд Руссланд», расположенное в Раменском округе, фермерское хозяйство Олега Сироты в Истре и сыроварню «Сыр & Beer» в Королёве.

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#сыр
#сыроварня
#московская область
#подмосковье
#сельское хозяйство
#владислав мурашов
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Стоимость биткоина достигла максимума за два с половиной года
РБК: Впервые с осени 2021 года стоимость биткоина достигла 50 тысяч долларов
12 февраля 2024, 23:27

Фото: iStock/Violka8

В ходе прошедших 12 февраля торгов курс биткоина впервые с 2021 года превысил отметку в 50 тысяч долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные крупнейшей мировой криптобиржи Binance.
Как напоминает издание, предыдущего максимума курс биткоина достиг месяц назад — 11 января 2024 года. Тогда SEC — комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила запуск биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин. В тот день биткоин стоил $48,9 тыс.

Исторический же максимум первой криптовалюты мира был достигнут в октябре 2021 года, когда стоимость биткоина превысила 66 тысяч долларов.

Ранее интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев рассказал в эфире «Радио 1», что курс биткоина в 2024 году может вырасти в три раза. По его словам, уже в апреле у криптовалюты случится так называемый халвинг – это технологическое уполовинивание вознаграждения для майнеров. Иначе говоря, сама сеть начнёт выплачивать примерно в два раза меньше за работу майнеров. Соответственно, возникнет дефицит биткоинов, который приведёт к повышению курса в горизонте полугода.

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#биткоин
#цена
#криптовалюта
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Подмосковная компания на 50% увеличит производство спортивного оборудования
12 февраля 2024, 19:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания по производству спортивного оборудования «СпортТех» на 50% увеличит мощность предприятия за счёт расширения и модернизации существующей площадки. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции в проект превышают 100 млн рублей. На предприятии идут пуско-наладочные работы, которые будут завершены в I квартале этого года. Модернизация действующего производства позволит увеличить объём выпускаемой продукции уже в 2024-м на 50%. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 30 рабочих мест, а дальнейшем штат будет увеличен до 50 сотрудников», – поделилась планами Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, свою продукцию компания поставляет более чем в 80 регионах России и почти во все страны СНГ. После наращивания производственных мощностей, «СпортТех» планирует расширить географию поставок.

«СпортТех» выпускает оборудование для спорзалов – стойки для баскетбола, волейбола, бадминтона, баскетбольные фермы и щиты, ворота для футбола, гандбола, хоккея, трибуны для зрителей и скамейки для игроков, гимнастические стенки, спортивные снаряды для гимнастики, хореографические станки, легкоатлетические барьеры и многое другое.

Отдельный большой блок – гимнастические маты, зоны приземления и стеновые протекторы. Всего в ассортименте продукции – более 600 позиций.

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#мининвест мо
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
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